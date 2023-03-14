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Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление - РИА Новости, 14.03.2023
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13:11 14.03.2023 (обновлено: 13:15 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/serbiya-1857761311.html
Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление
Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление - РИА Новости, 14.03.2023
Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление
Российская Федерация высоко ценит позицию Сербии и понимает, что на нее оказывается беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:11
2023-03-14T13:15
в мире
сербия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская Федерация высоко ценит позицию Сербии и понимает, что на нее оказывается беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что сербы - наши большие друзья, и мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию, дружественную позицию по отношению к нашей стране. Мы высоко ценим ту позицию, которую страна до сих пор занимала", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны в Сербии и сильно критикуются самими сербами".Ранее министр экономики Сербии Раде Баста написал в соцсетях, что поддерживает санкции Запада против РФ и призывает всех министров в кабмине Сербии изъясниться по этому вопросу. Позже первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, который возглавляет коалицию Социалистической партии Сербии, заявил, что призыв к поддержке санкций Запада в отношении России является личной позицией министра экономики.В свою очередь сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
https://ria.ru/20230313/serbiya-1857668128.html
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в мире, сербия, россия, дмитрий песков
В мире, Сербия, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление

Песков: Россия высоко ценит позицию Сербии и понимает, что на нее оказывается давление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская Федерация высоко ценит позицию Сербии и понимает, что на нее оказывается беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что сербы - наши большие друзья, и мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию, дружественную позицию по отношению к нашей стране. Мы высоко ценим ту позицию, которую страна до сих пор занимала", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что "идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны в Сербии и сильно критикуются самими сербами".
«
"Конечно, самые сложные вопросы на повестке дня наших отношений мы продолжим по-партнерски обсуждать с нашими сербскими друзьями", - добавил Песков.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста написал в соцсетях, что поддерживает санкции Запада против РФ и призывает всех министров в кабмине Сербии изъясниться по этому вопросу. Позже первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, который возглавляет коалицию Социалистической партии Сербии, заявил, что призыв к поддержке санкций Запада в отношении России является личной позицией министра экономики.
В свою очередь сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
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