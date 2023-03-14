https://ria.ru/20230314/serbiya-1857761311.html

Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление

Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление - РИА Новости, 14.03.2023

Песков заявил, что Запад оказывает на Сербию беспрецедентное давление

Российская Федерация высоко ценит позицию Сербии и понимает, что на нее оказывается беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:11

2023-03-14T13:11

2023-03-14T13:15

в мире

сербия

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_861491394db51208b3a8002029ec1281.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российская Федерация высоко ценит позицию Сербии и понимает, что на нее оказывается беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что сербы - наши большие друзья, и мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию, дружественную позицию по отношению к нашей стране. Мы высоко ценим ту позицию, которую страна до сих пор занимала", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны в Сербии и сильно критикуются самими сербами".Ранее министр экономики Сербии Раде Баста написал в соцсетях, что поддерживает санкции Запада против РФ и призывает всех министров в кабмине Сербии изъясниться по этому вопросу. Позже первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, который возглавляет коалицию Социалистической партии Сербии, заявил, что призыв к поддержке санкций Запада в отношении России является личной позицией министра экономики.В свою очередь сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

https://ria.ru/20230313/serbiya-1857668128.html

https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, россия, дмитрий песков