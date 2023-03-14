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В МИД Сербии прокомментировали заявление министра экономики о санкциях - РИА Новости, 14.03.2023
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12:46 14.03.2023 (обновлено: 12:48 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/serbiya-1857751923.html
В МИД Сербии прокомментировали заявление министра экономики о санкциях
В МИД Сербии прокомментировали заявление министра экономики о санкциях - РИА Новости, 14.03.2023
В МИД Сербии прокомментировали заявление министра экономики о санкциях
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, который возглавляет коалицию Социалистической партии Сербии (СПС), заявил, что призыв к поддержке санкций... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:46
2023-03-14T12:48
в мире
сербия
россия
украина
ивица дачич
александр вучич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, который возглавляет коалицию Социалистической партии Сербии (СПС), заявил, что призыв к поддержке санкций Запада в отношении России является личной позицией министра экономики Раде Басты. Баста возглавил минэкономики Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока СПС Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии". В понедельник Баста написал в соцсетях, что поддерживает санкции Запада против РФ и призывает всех министров в кабмине Сербии изъясниться по этому вопросу. "Социалисты четко поддерживают позицию Совета нацбезопасности, утвержденную еще в прошлом году, которая гласит, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не поддерживает введение санкций в отношении РФ. Эту политику, проводимую президентом Александром Вучичем, СПС решительно поддерживает, национальные интересы Сербии и ее будущее – наш приоритет", - цитирует партия Дачича. "Баста, который является членом "Единой Сербии" (JS), нашего коалиционного партнера, среди прочего указал, что выступает за введение санкций против России. Лидер JS Драган Маркович Палма также сообщил, что позиция Басты не является позицией "Единой Сербии", - говорится в сообщении. "Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина в понедельник потребовало отставки Басты. Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20230314/serbiya-1857739703.html
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в мире, сербия, россия, украина, ивица дачич, александр вучич, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Украина, Ивица Дачич, Александр Вучич, Санкции в отношении России
В МИД Сербии прокомментировали заявление министра экономики о санкциях

Глава МИД Сербии назвал призыв министра экономики к санкциям против России личным мнением

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкХрам Святого Саввы в Белграде
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Храм Святого Саввы в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич, который возглавляет коалицию Социалистической партии Сербии (СПС), заявил, что призыв к поддержке санкций Запада в отношении России является личной позицией министра экономики Раде Басты.
Баста возглавил минэкономики Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока СПС Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии". В понедельник Баста написал в соцсетях, что поддерживает санкции Запада против РФ и призывает всех министров в кабмине Сербии изъясниться по этому вопросу.
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Кремле оценили позицию Сербии по отказу от антироссийских санкций
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"Социалисты четко поддерживают позицию Совета нацбезопасности, утвержденную еще в прошлом году, которая гласит, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не поддерживает введение санкций в отношении РФ. Эту политику, проводимую президентом Александром Вучичем, СПС решительно поддерживает, национальные интересы Сербии и ее будущее – наш приоритет", - цитирует партия Дачича.
"Баста, который является членом "Единой Сербии" (JS), нашего коалиционного партнера, среди прочего указал, что выступает за введение санкций против России. Лидер JS Драган Маркович Палма также сообщил, что позиция Басты не является позицией "Единой Сербии", - говорится в сообщении.
"Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина в понедельник потребовало отставки Басты.
Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Министр экономики Сербии Раде Баста - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции
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