https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html

В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции

В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции - РИА Новости, 14.03.2023

В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции

"Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T01:28

2023-03-14T01:28

2023-03-14T01:50

в мире

сербия

россия

белград (город)

баста (василий вакуленко)

александр вулин

ивица дачич

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. "Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты, который призвал правительство определиться по вопросу санкций в отношении России из-за "высокой цены" отказа от поддержки западных рестрикций. Баста возглавил минэк Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии". В понедельник Баста заявил, что поддерживает санкции Запада против России, и призвал всех министров в высказаться по этому вопросу. "Если министр экономики не эксперт, а политик, тогда пусть идет к (бывшему мэру Белграда, оппозиционеру Драгану - ред.) Джиласу и остальным <…>, кто за прекращение экономических, братских и дружественных связей с официальной Москвой и русским народом", - цитирует движение Вулина. "Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии", - говорится в сообщении. Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.

https://ria.ru/20230313/serbiya-1857668128.html

https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), баста (василий вакуленко), александр вулин, ивица дачич, санкции в отношении россии