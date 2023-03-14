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В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции - РИА Новости, 14.03.2023
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01:28 14.03.2023 (обновлено: 01:50 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html
В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции
В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции - РИА Новости, 14.03.2023
В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции
"Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T01:28
2023-03-14T01:50
в мире
сербия
россия
белград (город)
баста (василий вакуленко)
александр вулин
ивица дачич
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. "Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты, который призвал правительство определиться по вопросу санкций в отношении России из-за "высокой цены" отказа от поддержки западных рестрикций. Баста возглавил минэк Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии". В понедельник Баста заявил, что поддерживает санкции Запада против России, и призвал всех министров в высказаться по этому вопросу. "Если министр экономики не эксперт, а политик, тогда пусть идет к (бывшему мэру Белграда, оппозиционеру Драгану - ред.) Джиласу и остальным &lt;…&gt;, кто за прекращение экономических, братских и дружественных связей с официальной Москвой и русским народом", - цитирует движение Вулина. "Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии", - говорится в сообщении. Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
https://ria.ru/20230313/serbiya-1857668128.html
https://ria.ru/20230309/serbiya-1856795086.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), баста (василий вакуленко), александр вулин, ивица дачич, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Баста (Василий Вакуленко), Александр Вулин, Ивица Дачич, Санкции в отношении России
В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции

Сербское "Движение социалистов" потребовало отставки Басты из-за антироссийской позиции

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. "Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты, который призвал правительство определиться по вопросу санкций в отношении России из-за "высокой цены" отказа от поддержки западных рестрикций.
Баста возглавил минэк Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров – "Единой Сербии". В понедельник Баста заявил, что поддерживает санкции Запада против России, и призвал всех министров в высказаться по этому вопросу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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"Если министр экономики не эксперт, а политик, тогда пусть идет к (бывшему мэру Белграда, оппозиционеру Драгану - ред.) Джиласу и остальным <…>, кто за прекращение экономических, братских и дружественных связей с официальной Москвой и русским народом", - цитирует движение Вулина.
"Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии", - говорится в сообщении.
Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
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В миреСербияРоссияБелград (город)Баста (Василий Вакуленко)Александр ВулинИвица ДачичСанкции в отношении России
 
 
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