https://ria.ru/20230314/sdelka-1857704143.html

Источник сообщил о возможном продлении зерновой сделки на 60 дней

Источник сообщил о возможном продлении зерновой сделки на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023

Источник сообщил о возможном продлении зерновой сделки на 60 дней

Зерновую сделку могут продлить на 60 дней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:16

2023-03-14T10:16

2023-03-14T10:35

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg

АНКАРА, 14 мар — РИА Новости. Зерновую сделку могут продлить на 60 дней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Собеседник агентства отметил, что ока не может назвать точные сроки."Скорей всего, это будет 60 дней на текущих условиях", — уточнил он.Источник назвал конструктивными консультации между Россией и ООН в Женеве по зерновой сделке.На вопрос, были ли учтены возражения Москвы по выходу своей продукции и аммиака на мировые рынки, источник сообщил, что ООН и Турции, как гарантам зерновой сделки, представили соответствующие замечания и возражения, которые они приняли к сведению"Все учтено, работа идет", — указал источник.Он также добавил, что Турция и ООН продолжают усилия по выходу российской продукции на рынки в рамках зерновой сделки."В СМИ создается такое ощущение, что Турция и ООН, будучи гарантами зерновой сделки, не заинтересованы в том, чтобы российская агропродукция и аммиак выходили на мировые рынки. Работа в этом контексте ведется постоянно, процесс сложный, возражения российской стороны учитываются. Сложно, но работа идет. Как с Москвой, так и с ЕС для устранения всех барьеров", — отметил он.Накануне замглавы МИД России Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Москва не возражает против очередного продления "черноморской инициативы", но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти–Одесса".Соглашение, которое 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, таковых не поступало.Сама зерновая сделка представляет составную часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.

https://ria.ru/20230307/urozhay-1856425180.html

https://ria.ru/20230313/sdelka-1857668586.html

https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия