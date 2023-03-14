https://ria.ru/20230314/sbory-1857764325.html

Минобороны Белоруссии анонсировало военные сборы

Минобороны Белоруссии анонсировало военные сборы - РИА Новости, 14.03.2023

Минобороны Белоруссии анонсировало военные сборы

Минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:16

2023-03-14T13:16

2023-03-14T13:16

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы."В вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что "в ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях".

https://ria.ru/20230307/voyna-1856385571.html

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министерство обороны белоруссии