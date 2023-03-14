https://ria.ru/20230314/sarovskiy-1857748280.html

"Блаженство, омытое кровью". Что предсказал России миру Серафим Саровский

"Блаженство, омытое кровью". Что предсказал России миру Серафим Саровский - РИА Новости, 14.03.2023

"Блаженство, омытое кровью". Что предсказал России миру Серафим Саровский

Преподобный Серафим – один из самых почитаемых русских святых. Верующие обращаются к нему за помощью в самых трудных ситуациях. А еще он оставил пророчества,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:36

2023-03-14T12:36

2023-03-14T12:36

россия

курск

российская империя

серафим саровский (прохор мошнин)

александр i

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Преподобный Серафим – один из самых почитаемых русских святых. Верующие обращаются к нему за помощью в самых трудных ситуациях. А еще он оставил пророчества, которые особенно актуальны в наши дни. О чем предупреждал старец – в материале РИА Новости.Невидимая помощницаПрохор Мошнин (будущий святой Серафим) родился в 1754-м в городе Курске. Его отец, купец Исидор Иванович, скончался, когда мальчику было всего три года. Заботу о воспитании всецело взяла на себя мать Агафья Фотиевна.В житиях преподобного повествуется о двух событиях из его ранней жизни. В семь лет Прохор упал с колокольни собора, но чудом остался невредим. А в десять – тяжело заболел и оказался на грани смерти.В один из дней он поведал матери о сне, в котором перед ним явилась Дева Мария и обещала исцеление.И вот однажды мимо их дома шел крестный ход с иконой Знамения Божией Матери. Агафья Фотиевна вынесла больного Прохора и приложила его к образу. Вскоре мальчик пошел на поправку.К семнадцати годам у мальчика созрела идея уйти в подвижники. В 1876-м юноша поступил послушником в Саровскую обитель.Но его вновь настиг тяжелый недуг. Тело инока сильно распухло, из-за чего он три года пролежал в постели. Лекари только говорили: "В организме скопилось много лишней жидкости".Братия исповедала и причастила Прохора, думаю, что дни его сочтены. Однако по прошествии времени тот выздоровел. Позже послушник рассказал: после причастия к нему явилась Богоматерь и коснулась тела железным жезлом. Вся лишняя вода вытекла, а на месте прикосновения осталось большая отметина размером с кулак."Уйди в мир"После второго исцеления Прохор принял монашеский постриг с именем Серафим. Имея склонность к уединению, выстроил себе келью в лесу близ монастыря. Круглый год аскет ходил в одной одежде, мало спал и читал священные книги.Из жития святого известно: на протяжении нескольких лет он питался одной лишь травой снытью; как-то раз провел тысячу ночей в молитве, стоя на каменном валуне.Об отшельнике быстро узнали в народе. К батюшке Серафиму приходили за духовной помощью: мудрым советом, наставлением в вере. Случалось, тот предсказывал паломникам будущее. Существует легенда, что Саровского пустынника навещал сам император Александр I."В 1825 году старец … точно ожидал какого-то гостя. Действительно, под вечер прискакал на тройке военный и прошел в келью отца Серафима", – писал русский публицист Евгений Поселянин.Кто это был – никому неизвестно. Между тем святой поспешил навстречу гостю. Поклонился в ноги и сказал: "Здравствуйте, великий государь". Затем оба уединились в келье. Через пару часов собеседники вышли на крыльцо. Батюшка сказал незнакомцу: "Сделай же, государь, так, как я тебе говорил. Уйди в мир".А спустя считанные дни вся Россия узнала о кончине императора Александра. Правда тогда же пошли слухи: мол царь не умер, а под видом отшельника Федора Кузьмича поселился в Сибири. Тем самым он исполнил повеление Саровского."Найдут славу и силу"Преподобный Серафим мирно почил в 1833-м. Монахи рассказывали, что случилось это во время молитвы. Современники же сохранили для будущих поколений пророчества святого о будущем. Некоторые из них уже сбылись.Саровский утверждал: через полвека после его смерти "будет бунт против правителя. Погибнет он от рук народа своего". Так и произошло. На жизнь царя Александра IIпокушались шесть раз. Последний – 1 марта 1881-го: монарх погиб от рук народовольцев.Предвидел старец и гибель Российской империи. "Смутьяны будут долга планировать переворот". А когда страна ослабнет, свергнут Богом помазанную власть.Многие считают, что Саровский заглянул и в XXI столетие. "После века безбожия люди должны покаяться и вернуться в православие. Если не сделают этого, обрушаться на них страдания".Преподобный считал, что именно на Россию возложена миссия по сохранения чистой веры. Но для этого стране и народу придется пройти через множество испытаний, выдержав которые, они найдут славу и силу.

https://ria.ru/20230302/blazhennyy-1855447979.html

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курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, курск, российская империя, серафим саровский (прохор мошнин), александр i