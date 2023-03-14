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Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR - РИА Новости, 14.03.2023
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08:33 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857692213.html
Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR
Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR - РИА Новости, 14.03.2023
Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR
Европейский бизнес часто сейчас находится в неведении, полагая, что все, что связано с Россией, подпадает под санкции, но это не так, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:33
2023-03-14T08:33
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский бизнес часто сейчас находится в неведении, полагая, что все, что связано с Россией, подпадает под санкции, но это не так, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. "Мы обнаружили, что европейский бизнес часто находится не только в неведении, но даже в некотором обмане, в иллюзии, что все, что связано с Россией, однозначно попадает сегодня под санкции, хотя это не так", - сказал он. Именно поэтому, по его словам, палата изменила сегодня формат своей деятельности. При этом, сказал он, "мы не призываем своих членов находить лазейки, пытаться каким-то образом обходить вводимые ограничения". "Мы стараемся привлекать их к тем отраслям, где бизнес продолжает оставаться легитимным", - заключил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.
https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857686555.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR

Глава CCBLR Прозоров: бизнес в ЕС находится в иллюзиях по санкциям, связанным с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский бизнес часто сейчас находится в неведении, полагая, что все, что связано с Россией, подпадает под санкции, но это не так, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров.
"Мы обнаружили, что европейский бизнес часто находится не только в неведении, но даже в некотором обмане, в иллюзии, что все, что связано с Россией, однозначно попадает сегодня под санкции, хотя это не так", - сказал он.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
CCBLR: антироссийские санкции давят на европейский бизнес психологически
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Именно поэтому, по его словам, палата изменила сегодня формат своей деятельности.
«
"Мы стали больше контактировать со своими членами, оперативно снабжая их необходимой информацией по всем вопросам, с которыми они изо дня в день сталкиваются - и по вопросам перевода финансов, и по логистике, и по многим другим направлениям", - заметил Прозоров.
При этом, сказал он, "мы не призываем своих членов находить лазейки, пытаться каким-то образом обходить вводимые ограничения".
"Мы стараемся привлекать их к тем отраслям, где бизнес продолжает оставаться легитимным", - заключил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.
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