https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857692213.html

Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR

Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR - РИА Новости, 14.03.2023

Бизнес в ЕС находится в неведении относительно санкций, заявили в CCBLR

Европейский бизнес часто сейчас находится в неведении, полагая, что все, что связано с Россией, подпадает под санкции, но это не так, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:33

2023-03-14T08:33

2023-03-14T08:33

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский бизнес часто сейчас находится в неведении, полагая, что все, что связано с Россией, подпадает под санкции, но это не так, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. "Мы обнаружили, что европейский бизнес часто находится не только в неведении, но даже в некотором обмане, в иллюзии, что все, что связано с Россией, однозначно попадает сегодня под санкции, хотя это не так", - сказал он. Именно поэтому, по его словам, палата изменила сегодня формат своей деятельности. При этом, сказал он, "мы не призываем своих членов находить лазейки, пытаться каким-то образом обходить вводимые ограничения". "Мы стараемся привлекать их к тем отраслям, где бизнес продолжает оставаться легитимным", - заключил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.

https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857686555.html

https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857663946.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии