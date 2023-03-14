https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857686555.html
CCBLR: антироссийские санкции давят на европейский бизнес психологически
CCBLR: антироссийские санкции давят на европейский бизнес психологически - РИА Новости, 14.03.2023
CCBLR: антироссийские санкции давят на европейский бизнес психологически
Вводимые против России санкции тяжелым психологическим бременем ложатся на западные компании, но они, тем не менее, стараются сохранить свое присутствие на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:19
2023-03-14T07:19
2023-03-14T07:23
россия
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вводимые против России санкции тяжелым психологическим бременем ложатся на западные компании, но они, тем не менее, стараются сохранить свое присутствие на рынке России, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. "Против России введено уже более 14 тысяч санкций, один пакет принимается за другим. Это тяжело психологически. Санкции, как дамоклов меч, постоянно держат предпринимателей в напряжении, поскольку никогда не знаешь, куда они ударят в следующий раз", - сказал он. Санкции, по его словам, ощутили все компании, объединенные CCBLR, без исключения. Он заметил, что дело здесь не только в прибылях. "Очень важна и так называемая человеческая сторона. На локализованных в России наших предприятиях, а их большинство, трудятся сотни, тысячи людей, которых акционеры не хотят бросать на произвол судьбы, они несут за них социальную ответственность", - заключил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.
https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857596030.html
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россия, в мире, евросоюз
CCBLR: антироссийские санкции давят на европейский бизнес психологически
Гендиректор CCBLR Прозоров: антироссийские санкции давят на бизнес ЕС психологически
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вводимые против России санкции тяжелым психологическим бременем ложатся на западные компании, но они, тем не менее, стараются сохранить свое присутствие на рынке России, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров.
"Против России введено уже более 14 тысяч санкций, один пакет принимается за другим. Это тяжело психологически. Санкции, как дамоклов меч, постоянно держат предпринимателей в напряжении, поскольку никогда не знаешь, куда они ударят в следующий раз", - сказал он.
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Санкции, по его словам, ощутили все компании, объединенные CCBLR, без исключения.
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"Но, знаете, бизнес – как вода, которая по известной пословице, всегда найдет дорогу. Несмотря на все трудности, возникающее в это турбулентное время, компании не сидят сложа руки. Они оперативно оценивают риски, советуются с нашими юристами, с экспертами, стараются сохранить свое присутствие на рынке России", - подчеркнул Прозоров.
Он заметил, что дело здесь не только в прибылях.
"Очень важна и так называемая человеческая сторона. На локализованных в России наших предприятиях, а их большинство, трудятся сотни, тысячи людей, которых акционеры не хотят бросать на произвол судьбы, они несут за них социальную ответственность", - заключил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.
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