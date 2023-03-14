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NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России - РИА Новости, 14.03.2023
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02:51 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/sanktsii-1857676980.html
NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России
NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России - РИА Новости, 14.03.2023
NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России
Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, из-за чего Вашингтон лишается способности проецировать свою силу на международной арене, пишет РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T02:51
2023-03-14T02:51
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, из-за чего Вашингтон лишается способности проецировать свою силу на международной арене, пишет обозреватель New York Post Джей Ньюман.Как отметил обозреватель, более ста стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада, из-за чего возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров. Журналист также отметил, что отсутствие альтернативы доллару, о котором говорили западные аналитики, оказалось иллюзорным.Торговые отношения между странами, использующими национальные валюты, приводят к снижению спроса на доллар и, как следствие, его стоимости. В результате, объяснил Ньюман, последует постепенное повышение цен. Из-за падения доллара, заключил журналист, США потеряют свой вес на международной арене, а также подвергнутся риску оказаться в "долговой яме". Во избежание этого Вашингтон может сократить число стратегических противников и "раз и навсегда навести порядок в собственной экономике".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России

NYP: антироссийские санкции ставят доллар под угрозу и подводят США к долговому кризису

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара, из-за чего Вашингтон лишается способности проецировать свою силу на международной арене, пишет обозреватель New York Post Джей Ньюман.
«
"Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары", — пишет автор.
Как отметил обозреватель, более ста стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада, из-за чего возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров. Журналист также отметил, что отсутствие альтернативы доллару, о котором говорили западные аналитики, оказалось иллюзорным.
Торговые отношения между странами, использующими национальные валюты, приводят к снижению спроса на доллар и, как следствие, его стоимости. В результате, объяснил Ньюман, последует постепенное повышение цен.
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Из-за падения доллара, заключил журналист, США потеряют свой вес на международной арене, а также подвергнутся риску оказаться в "долговой яме". Во избежание этого Вашингтон может сократить число стратегических противников и "раз и навсегда навести порядок в собственной экономике".
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар
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