https://ria.ru/20230314/samolet-1857722172.html
Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину
Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину - РИА Новости, 14.03.2023
Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину
Производимые в Чехии легкие самолеты L-159 никогда не поставлялись на Украину, для них нет в этой стране инфраструктуры и никогда не готовили пилотов, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:25
2023-03-14T11:25
2023-03-14T12:25
в мире
украина
чехия
петр павел
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ПРАГА, 14 мар – РИА Новости. Производимые в Чехии легкие самолеты L-159 никогда не поставлялись на Украину, для них нет в этой стране инфраструктуры и никогда не готовили пилотов, заявил журналистам президент Петр Павел.Отвечая на вопрос о том, должна ли Чехия предложить Украине свои легкие боевые самолеты L-159, Павел ответил, что это такой тип самолетов, которого в ВВС Украины никогда не было, поэтому для него нет инфраструктуры и для него никогда не готовили пилотов."Возможно, это более простая в эксплуатации авиамашина, чем, скажем, сверхзвуковой самолет, но проблемы (с освоением) те же. Вы должны подготовить всю логистику, обслуживание, управление движением, снабжение топливом, специальные боеприпасы, а затем также обучить пилотов и наземный персонал. И это все дела на срок от полугода до года, в зависимости от типа самолета", - сказал Павел.Полное название самолета - Aero L-159 ALCA. Легкий одноместный одномоторный подзвуковой многоцелевой боевой и двухместный учебно-тренировочный самолет, производится на предприятии Aero Vodochody, которое расположено неподалеку от Праги. Начал эксплуатироваться в 2001 году. Дальность полета 1570 км, максимальная скорость 936 км/час. Состоит на вооружении чешской армии, в небольшом количестве также был продан в Ирак и США. Стоимость, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, петр павел
В мире, Украина, Чехия, Петр Павел
Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину
Глава Чехии Павел заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину
ПРАГА, 14 мар – РИА Новости. Производимые в Чехии легкие самолеты L-159 никогда не поставлялись на Украину, для них нет в этой стране инфраструктуры и никогда не готовили пилотов, заявил журналистам президент Петр Павел.
Отвечая на вопрос о том, должна ли Чехия предложить Украине свои легкие боевые самолеты L-159, Павел ответил, что это такой тип самолетов, которого в ВВС Украины никогда не было, поэтому для него нет инфраструктуры и для него никогда не готовили пилотов.
"Возможно, это более простая в эксплуатации авиамашина, чем, скажем, сверхзвуковой самолет, но проблемы (с освоением) те же. Вы должны подготовить всю логистику, обслуживание, управление движением, снабжение топливом, специальные боеприпасы, а затем также обучить пилотов и наземный персонал. И это все дела на срок от полугода до года, в зависимости от типа самолета", - сказал Павел.
Полное название самолета - Aero L-159 ALCA. Легкий одноместный одномоторный подзвуковой многоцелевой боевой и двухместный учебно-тренировочный самолет, производится на предприятии Aero Vodochody, которое расположено неподалеку от Праги
. Начал эксплуатироваться в 2001 году. Дальность полета 1570 км, максимальная скорость 936 км/час. Состоит на вооружении чешской армии, в небольшом количестве также был продан в Ирак
и США
. Стоимость, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов долларов.
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