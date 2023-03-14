https://ria.ru/20230314/samolet-1857722172.html

Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину

Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину - РИА Новости, 14.03.2023

Глава Чехии заявил, что самолеты L-159 не подходят для поставок на Украину

Производимые в Чехии легкие самолеты L-159 никогда не поставлялись на Украину, для них нет в этой стране инфраструктуры и никогда не готовили пилотов, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:25

2023-03-14T11:25

2023-03-14T12:25

в мире

украина

чехия

петр павел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603054921_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_0316fcbbf4837d614b7cfd358d3598a2.jpg

ПРАГА, 14 мар – РИА Новости. Производимые в Чехии легкие самолеты L-159 никогда не поставлялись на Украину, для них нет в этой стране инфраструктуры и никогда не готовили пилотов, заявил журналистам президент Петр Павел.Отвечая на вопрос о том, должна ли Чехия предложить Украине свои легкие боевые самолеты L-159, Павел ответил, что это такой тип самолетов, которого в ВВС Украины никогда не было, поэтому для него нет инфраструктуры и для него никогда не готовили пилотов."Возможно, это более простая в эксплуатации авиамашина, чем, скажем, сверхзвуковой самолет, но проблемы (с освоением) те же. Вы должны подготовить всю логистику, обслуживание, управление движением, снабжение топливом, специальные боеприпасы, а затем также обучить пилотов и наземный персонал. И это все дела на срок от полугода до года, в зависимости от типа самолета", - сказал Павел.Полное название самолета - Aero L-159 ALCA. Легкий одноместный одномоторный подзвуковой многоцелевой боевой и двухместный учебно-тренировочный самолет, производится на предприятии Aero Vodochody, которое расположено неподалеку от Праги. Начал эксплуатироваться в 2001 году. Дальность полета 1570 км, максимальная скорость 936 км/час. Состоит на вооружении чешской армии, в небольшом количестве также был продан в Ирак и США. Стоимость, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230314/sunak-1857675621.html

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, чехия, петр павел