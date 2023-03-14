Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/rzhd-1857812576.html
Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом
Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом - РИА Новости, 14.03.2023
Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом
Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по заявлению "Российских железных дорог" (РЖД) запретили немецкому концерну Siemens... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:03
2023-03-14T16:03
экономика
россия
ржд
siemens ag
верховный суд рф
австрия
вена
наталья павлова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_582132746927f462ce069e5431d3172c.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по заявлению "Российских железных дорог" (РЖД) запретили немецкому концерну Siemens инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по договору на ремонт и техобслуживание 294 высокоскоростных поездов "Ласточка". Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Павлова отклонила кассационную жалобу компании Siemens AG, просившей передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Данное разбирательство связано с договором от 7 сентября 2011 года на ремонт и обслуживание 294 поездов "Ласточка". Договор содержит оговорку о рассмотрении всех споров в венском арбитраже, однако РЖД, находящиеся под санкциями, попросили российский суд запретить своему контрагенту инициировать процесс за рубежом. Истец сослался на норму Арбитражного процессуального кодекса РФ, определяющую исключительную подсудность споров подсанкционных компаний по месту их нахождения, а также на норму одного из регламентов ЕС, гласящую, что иски находящихся под санкциями компаний не могут быть удовлетворены. Ответчик же со ссылкой на заключение австрийских экспертов заявлял, что санкции не препятствуют сотрудничеству юристов из Австрии с РЖД и отстаиванию прав российской компании в арбитраже. Арбитражный суд Москвы в августе удовлетворил заявление РЖД, арбитражный суд Московского округа в ноябре отклонил кассационную жалобу Siemens AG на определение первой инстанции. Параллельно РЖД в отдельном иске оспаривают односторонний отказ Siemens AG от договора и просят суд обязать ответчика продолжать исполнение обязательств. Концерн Siemens AG 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, с 13 мая структуры Siemens прекратили исполнять ряд заключенных с РЖД договоров. РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.
https://ria.ru/20230228/sapsan-1854838760.html
https://ria.ru/20230203/allegro-1849507711.html
https://ria.ru/20230216/sapsan-1852393010.html
россия
австрия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_674d2b47f0f042804ab556dd6ee007dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ржд, siemens ag, верховный суд рф, австрия, вена, наталья павлова, siemens, ласточка (поезд), поезда
Экономика, Россия, РЖД, Siemens AG, Верховный суд РФ, Австрия, Вена, Наталья Павлова, Siemens, Ласточка (поезд), поезда
Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом

Верховный суд поддержал запрет для Siemens судиться с РЖД в Вене по поездам "Ласточка"

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по заявлению "Российских железных дорог" (РЖД) запретили немецкому концерну Siemens инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по договору на ремонт и техобслуживание 294 высокоскоростных поездов "Ласточка".
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Павлова отклонила кассационную жалобу компании Siemens AG, просившей передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам.
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД тринадцать "Сапсанов"
28 февраля, 13:39
Данное разбирательство связано с договором от 7 сентября 2011 года на ремонт и обслуживание 294 поездов "Ласточка". Договор содержит оговорку о рассмотрении всех споров в венском арбитраже, однако РЖД, находящиеся под санкциями, попросили российский суд запретить своему контрагенту инициировать процесс за рубежом.
Истец сослался на норму Арбитражного процессуального кодекса РФ, определяющую исключительную подсудность споров подсанкционных компаний по месту их нахождения, а также на норму одного из регламентов ЕС, гласящую, что иски находящихся под санкциями компаний не могут быть удовлетворены. Ответчик же со ссылкой на заключение австрийских экспертов заявлял, что санкции не препятствуют сотрудничеству юристов из Австрии с РЖД и отстаиванию прав российской компании в арбитраже.
Арбитражный суд Москвы в августе удовлетворил заявление РЖД, арбитражный суд Московского округа в ноябре отклонил кассационную жалобу Siemens AG на определение первой инстанции.
Поезд Allegro - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Суд в Москве запретил владельцу поездов Allegro судиться с РЖД за рубежом
3 февраля, 13:44
Параллельно РЖД в отдельном иске оспаривают односторонний отказ Siemens AG от договора и просят суд обязать ответчика продолжать исполнение обязательств.
Концерн Siemens AG 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, с 13 мая структуры Siemens прекратили исполнять ряд заключенных с РЖД договоров. РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Суд обязал Siemens исполнять контракт на ремонт "Сапсанов"
16 февраля, 13:34
 
ЭкономикаРоссияРЖДSiemens AGВерховный суд РФАвстрияВенаНаталья ПавловаSiemensЛасточка (поезд)поезда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала