https://ria.ru/20230314/rzhd-1857812576.html

Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом

Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом - РИА Новости, 14.03.2023

Верховный суд запретил Siemens судиться с РЖД за рубежом

Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по заявлению "Российских железных дорог" (РЖД) запретили немецкому концерну Siemens... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:03

2023-03-14T16:03

2023-03-14T16:03

экономика

россия

ржд

siemens ag

верховный суд рф

австрия

вена

наталья павлова

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Верховный суд России согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые по заявлению "Российских железных дорог" (РЖД) запретили немецкому концерну Siemens инициировать судебное разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по договору на ремонт и техобслуживание 294 высокоскоростных поездов "Ласточка". Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Павлова отклонила кассационную жалобу компании Siemens AG, просившей передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Данное разбирательство связано с договором от 7 сентября 2011 года на ремонт и обслуживание 294 поездов "Ласточка". Договор содержит оговорку о рассмотрении всех споров в венском арбитраже, однако РЖД, находящиеся под санкциями, попросили российский суд запретить своему контрагенту инициировать процесс за рубежом. Истец сослался на норму Арбитражного процессуального кодекса РФ, определяющую исключительную подсудность споров подсанкционных компаний по месту их нахождения, а также на норму одного из регламентов ЕС, гласящую, что иски находящихся под санкциями компаний не могут быть удовлетворены. Ответчик же со ссылкой на заключение австрийских экспертов заявлял, что санкции не препятствуют сотрудничеству юристов из Австрии с РЖД и отстаиванию прав российской компании в арбитраже. Арбитражный суд Москвы в августе удовлетворил заявление РЖД, арбитражный суд Московского округа в ноябре отклонил кассационную жалобу Siemens AG на определение первой инстанции. Параллельно РЖД в отдельном иске оспаривают односторонний отказ Siemens AG от договора и просят суд обязать ответчика продолжать исполнение обязательств. Концерн Siemens AG 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, с 13 мая структуры Siemens прекратили исполнять ряд заключенных с РЖД договоров. РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.

https://ria.ru/20230228/sapsan-1854838760.html

https://ria.ru/20230203/allegro-1849507711.html

https://ria.ru/20230216/sapsan-1852393010.html

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австрия

вена

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, ржд, siemens ag, верховный суд рф, австрия, вена, наталья павлова, siemens, ласточка (поезд), поезда