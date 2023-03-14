https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html
Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России
Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России - РИА Новости, 14.03.2023
Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России
Rutube не ставит перед собой задачу заменить в России YouTube, одно из главных его стремлений - стать интересной средой для блогеров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:56
2023-03-14T10:56
2023-03-14T10:56
общество
россия
rutube
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технологии
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МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Rutube не ставит перед собой задачу заменить в России YouTube, одно из главных его стремлений - стать интересной средой для блогеров, сообщили РИА Новости в российском видеохостинге, отметив, что по итогам февраля аудитория ресурса выросла в 2,2 раза год к году. После данных о блокировке со стороны YouTube каналов российских медиаресурсов, политиков и общественных деятелей на этой платформе, в России все активнее звучат предложения о развитии и поддержке национального видеохостинга. При этом в политической сфере раздаются предложения о возможности блокировки YouTube на территории России. "Мы не ставим себе подобной задачи, а стремимся к тому, чтобы стать удобной и интересной средой для блогеров. Именно их креативный и завлекающей контент является точкой роста платформы", - ответили в видеохостинге на вопрос, готов ли Rutube заменить YouTube. Отмечается, что основное преимущество Rutube - в низкой конкуренции по сравнению с другими площадками, у видеохостинга есть возможности оказывать всестороннюю поддержку будущим лидерам мнений. Кроме того, подчеркивается, что указанное число включает показатели в том числе на тематических платформах - "Rutube Детям", "Rutube Спорт", "Rutube Новости".
https://ria.ru/20230309/rutube-1856786915.html
https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, rutube, youtube, технологии
Общество, Россия, Rutube, YouTube, Технологии
Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России
В Rutube заявили, что видеохостинг хочет стать интересной средой для блогеров
МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Rutube не ставит перед собой задачу заменить в России YouTube, одно из главных его стремлений - стать интересной средой для блогеров, сообщили РИА Новости в российском видеохостинге, отметив, что по итогам февраля аудитория ресурса выросла в 2,2 раза год к году.
После данных о блокировке со стороны YouTube каналов российских медиаресурсов, политиков и общественных деятелей на этой платформе, в России все активнее звучат предложения о развитии и поддержке национального видеохостинга. При этом в политической сфере раздаются предложения о возможности блокировки YouTube на территории России.
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"Мы не ставим себе подобной задачи, а стремимся к тому, чтобы стать удобной и интересной средой для блогеров. Именно их креативный и завлекающей контент является точкой роста платформы", - ответили в видеохостинге на вопрос, готов ли Rutube заменить YouTube.
Отмечается, что основное преимущество Rutube - в низкой конкуренции по сравнению с другими площадками, у видеохостинга есть возможности оказывать всестороннюю поддержку будущим лидерам мнений.
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"По итогам февраля месячная аудитория Rutube составила более 40,5 миллиона пользователей, что в 2,2 раза больше аудитории февраля прошлого года. По внутренним прогнозам, в марте 2023-го продолжится рост и месячная аудитория превысит 42 миллиона пользователей", - рассказали в видеохостинге.
Кроме того, подчеркивается, что указанное число включает показатели в том числе на тематических платформах - "Rutube Детям", "Rutube Спорт", "Rutube Новости".
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