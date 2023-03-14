https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html

Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России

Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России - РИА Новости, 14.03.2023

Rutube не ставит себе задачу заменить YouTube в России

Rutube не ставит перед собой задачу заменить в России YouTube, одно из главных его стремлений - стать интересной средой для блогеров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:56

2023-03-14T10:56

2023-03-14T10:56

общество

россия

rutube

youtube

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784243004_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_2b17e3e66a2f5a75c468e55888de9c79.jpg

МОСКВА. 14 мар - РИА Новости. Rutube не ставит перед собой задачу заменить в России YouTube, одно из главных его стремлений - стать интересной средой для блогеров, сообщили РИА Новости в российском видеохостинге, отметив, что по итогам февраля аудитория ресурса выросла в 2,2 раза год к году. После данных о блокировке со стороны YouTube каналов российских медиаресурсов, политиков и общественных деятелей на этой платформе, в России все активнее звучат предложения о развитии и поддержке национального видеохостинга. При этом в политической сфере раздаются предложения о возможности блокировки YouTube на территории России. "Мы не ставим себе подобной задачи, а стремимся к тому, чтобы стать удобной и интересной средой для блогеров. Именно их креативный и завлекающей контент является точкой роста платформы", - ответили в видеохостинге на вопрос, готов ли Rutube заменить YouTube. Отмечается, что основное преимущество Rutube - в низкой конкуренции по сравнению с другими площадками, у видеохостинга есть возможности оказывать всестороннюю поддержку будущим лидерам мнений. Кроме того, подчеркивается, что указанное число включает показатели в том числе на тематических платформах - "Rutube Детям", "Rutube Спорт", "Rutube Новости".

https://ria.ru/20230309/rutube-1856786915.html

https://ria.ru/20221026/video-1826887707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, rutube, youtube, технологии