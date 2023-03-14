https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html

Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей

Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей - РИА Новости, 14.03.2023

Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей

Исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский рассказал на заседании СБ ООН о проявлениях русофобии в действиях киевских властей и... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:26

2023-03-14T17:26

2023-03-14T18:04

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ООН, 14 мар — РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский рассказал на заседании СБ ООН о проявлениях русофобии в действиях киевских властей и других представителей украинского общества. Он напомнил, что в течение 2022 года в эфире республиканских телеканалов звучали русофобские, человеконенавистнические призывы. "Журналист "24 канала" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал "расправляться с россиянами", уничтожая их семьи и детей", — сказал Вышинский. Он привел слова журналиста, который заявлял, обращаясь к русским: "Если нам придется вырезать все ваши семьи, то я буду одним из первых. Слава нации!" Он также напомнил о появившемся в свое время на Украине ролике с так называемой социальной рекламой, где девушка в украинской сорочке и венке серпом перерезает горло русскому солдату и говорит: "Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Вас всех ждет смерть!"Исполнительный директор обратил внимание членов Совбеза и на зарегистрированный в понедельник в Верховной раде проект заявления парламента, которым предлагается официально называть политический режим России "рашизмом". По его словам, эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и ее жителям и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии. "Что, кстати, уже происходит в Европейском cоюзе: в марте 2022 года премьер-министр Польши Моравецкий признал, что русофобия "сегодня уже является мейнстримом, уже принята как очевидность, в которой мы (польские и европейские политики) функционируем", — добавил Вышинский.В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.Министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что Киев использует систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854905637.html

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Вышинский о русофобии на Украине Исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский рассказал на заседании СБ ООН о проявлениях русофобии в действиях киевских властей и других представителей украинского общества. Он напомнил, что в течение 2022 года в эфире республиканских телеканалов звучали русофобские, человеконенавистнические призывы. Исполнительный директор обратил внимание членов Совбеза и на зарегистрированный в понедельник в Верховной Раде проект заявления парламента, которым предлагается официально называть политический режим России "рашизмом". "В качестве признаков этого придуманного на Украине явления депутаты выделяют "самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существование других народов". По его словам, эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и ее жителям и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии. 2023-03-14T17:26 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, польша, кирилл вышинский, совет безопасности оон, оон, верховная рада украины, в мире