Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края

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"Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу", — написал он.