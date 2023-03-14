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Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края - РИА Новости, 14.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:53 14.03.2023 (обновлено: 16:56 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857789133.html
Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края
Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края - РИА Новости, 14.03.2023
Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края
Медики прооперировали певца Александра Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:53
2023-03-14T16:56
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КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Медики прооперировали певца Александра Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале.Глава региона выразил надежду, что артист совсем скоро вернется на сцену.Сегодня утром Розенбаум сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что переносит выступление в Братске. По его словам, в остальном гастрольный график остается в силе.Александр Розенбаум — советский и российский певец, народный артист России. Его наиболее известные песни: "Вальс-бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".
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александр розенбаум, александр усс, красноярск, братск, красноярский край, россия, шоу-бизнес
Александр Розенбаум, Александр Усс, Красноярск, Братск, Красноярский край, Культура, Россия, Шоу-бизнес
Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что медики прооперировали Розенбаума

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Александр Розенбаум во время выступления
Певец Александр Розенбаум во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Медики прооперировали певца Александра Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале.
«

"Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу", — написал он.

Глава региона выразил надежду, что артист совсем скоро вернется на сцену.
Сегодня утром Розенбаум сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что переносит выступление в Братске. По его словам, в остальном гастрольный график остается в силе.
Александр Розенбаум — советский и российский певец, народный артист России. Его наиболее известные песни: "Вальс-бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".
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КультураАлександр РозенбаумАлександр УссКрасноярскБратскКрасноярский крайРоссияШоу-бизнес
 
 
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