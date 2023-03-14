Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что медики прооперировали Розенбаума
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Александр Розенбаум во время выступления
КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Медики прооперировали певца Александра Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале.
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"Поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, которого вчера госпитализировали в Красноярскую БСМП. Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу", — написал он.
Глава региона выразил надежду, что артист совсем скоро вернется на сцену.
Сегодня утром Розенбаум сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что переносит выступление в Братске. По его словам, в остальном гастрольный график остается в силе.
Александр Розенбаум — советский и российский певец, народный артист России. Его наиболее известные песни: "Вальс-бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".