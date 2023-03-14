https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857724400.html

Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем

Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 14.03.2023

Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем

Российский певец Александр Розенбаум сообщил на своей странице ВКонтакте, что переносит выступление в Братске на фоне плохого самочувствия. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:31

2023-03-14T11:31

2023-03-14T11:56

шоубиз

александр розенбаум

братск

красноярск

россия

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский певец Александр Розенбаум сообщил на своей странице ВКонтакте, что переносит выступление в Братске на фоне плохого самочувствия. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 71-летнего музыканта госпитализировали во время гастролей в одну из больниц Красноярска для экстренной операции. Артист отметил, что в дальнейшем его гастрольный график остается в силе.Александр Розенбаум — советский и российский певец, народный артист РФ. Его наиболее знаменитые песни — "Вальс-Бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".

https://ria.ru/20230310/shufutinskiy-1856974539.html

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красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

александр розенбаум, братск, красноярск, россия, шоу-бизнес