Рейтинг@Mail.ru
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:31 14.03.2023 (обновлено: 11:56 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857724400.html
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 14.03.2023
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем
Российский певец Александр Розенбаум сообщил на своей странице ВКонтакте, что переносит выступление в Братске на фоне плохого самочувствия. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:31
2023-03-14T11:56
шоубиз
александр розенбаум
братск
красноярск
россия
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/50/1558655039_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_5d1b6226582cf55ed61f86e0ad3961b4.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский певец Александр Розенбаум сообщил на своей странице ВКонтакте, что переносит выступление в Братске на фоне плохого самочувствия. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 71-летнего музыканта госпитализировали во время гастролей в одну из больниц Красноярска для экстренной операции. Артист отметил, что в дальнейшем его гастрольный график остается в силе.Александр Розенбаум — советский и российский певец, народный артист РФ. Его наиболее знаменитые песни — "Вальс-Бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".
https://ria.ru/20230310/shufutinskiy-1856974539.html
братск
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/50/1558655039_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_8b8a719f5c5936d0c9bf131e6298f07d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр розенбаум, братск, красноярск, россия, шоу-бизнес
Шоубиз, Александр Розенбаум, Братск, Красноярск, Россия, Шоу-бизнес
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем

Музыкант Александр Розенбаум перенес выступление в Братске из-за плохого самочувствия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Розенбаум
Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский певец Александр Розенбаум сообщил на своей странице ВКонтакте, что переносит выступление в Братске на фоне плохого самочувствия.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 71-летнего музыканта госпитализировали во время гастролей в одну из больниц Красноярска для экстренной операции.
«

"Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку", — успокоил поклонников Розенбаум.

Артист отметил, что в дальнейшем его гастрольный график остается в силе.
Александр Розенбаум — советский и российский певец, народный артист РФ. Его наиболее знаменитые песни — "Вальс-Бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
"Сижу на кресле-каталке": Шуфутинский пожаловался на здоровье
10 марта, 13:24
 
ШоубизАлександр РозенбаумБратскКрасноярскРоссияШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала