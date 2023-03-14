https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857724400.html
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 14.03.2023
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем
Российский певец Александр Розенбаум сообщил на своей странице ВКонтакте, что переносит выступление в Братске на фоне плохого самочувствия. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:31
2023-03-14T11:31
2023-03-14T11:56
шоубиз
александр розенбаум
братск
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россия
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский певец Александр Розенбаум сообщил на своей странице ВКонтакте, что переносит выступление в Братске на фоне плохого самочувствия. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 71-летнего музыканта госпитализировали во время гастролей в одну из больниц Красноярска для экстренной операции. Артист отметил, что в дальнейшем его гастрольный график остается в силе.Александр Розенбаум — советский и российский певец, народный артист РФ. Его наиболее знаменитые песни — "Вальс-Бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".
https://ria.ru/20230310/shufutinskiy-1856974539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр розенбаум, братск, красноярск, россия, шоу-бизнес
Шоубиз, Александр Розенбаум, Братск, Красноярск, Россия, Шоу-бизнес
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем
Музыкант Александр Розенбаум перенес выступление в Братске из-за плохого самочувствия