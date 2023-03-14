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Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
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16:31 14.03.2023 (обновлено: 17:48 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/rossiya-1857825373.html
Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин
Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин
Прошлый год пошел России только на пользу, страна стала только сильнее и сувереннее в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:31
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россия
владимир путин
политика
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Прошлый год пошел России только на пользу, страна стала только сильнее и сувереннее в экономике, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на определенные издержки, вот, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики, - сказал он в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
https://ria.ru/20230314/putin-1857827155.html
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Путин: "Прошлый год пошел России только на пользу"
Путин: "Прошлый год пошел России только на пользу"
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин

Путин: прошлый год пошел России на пользу, страна стала сильнее и сувереннее

Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Прошлый год пошел России только на пользу, страна стала только сильнее и сувереннее в экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на определенные издержки, вот, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики, - сказал он в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
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