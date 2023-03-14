https://ria.ru/20230314/rossiya-1857825373.html

Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин

Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин

Прошлый год пошел России только на пользу, страна стала только сильнее и сувереннее в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:31

2023-03-14T16:31

2023-03-14T17:48

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857846558_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ca4edbc7064ae14d377f82cb4281135.jpg

УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Прошлый год пошел России только на пользу, страна стала только сильнее и сувереннее в экономике, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на определенные издержки, вот, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики, - сказал он в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

https://ria.ru/20230314/putin-1857827155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Прошлый год пошел России только на пользу" Путин: "Прошлый год пошел России только на пользу" 2023-03-14T16:31 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика