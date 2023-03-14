https://ria.ru/20230314/rospotrebnadzor-1857672098.html

Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам прав потребителей

Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам прав потребителей - РИА Новости, 14.03.2023

Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам прав потребителей

Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей, специалисты ведомства будут проводить тематическое консультирование с 14 по 24... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T00:16

2023-03-14T00:16

2023-03-14T00:24

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей, специалисты ведомства будут проводить тематическое консультирование с 14 по 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства. "В преддверии Международного дня прав потребителей Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей (ЗПП). Горячая линия пройдет в период с 14 по 24 марта", - говорится в сообщении. В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации федерального закона о защите прав потребителей, помогут в оформлении претензий в адрес организаций, расскажут об особенностях проведения надзорных мероприятий в период действия моратория на проверки, отметили в пресс-службе. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках "горячей линии", адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230310/nadzor-1856946075.html

https://ria.ru/20230130/import-1848370913.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия