https://ria.ru/20230314/rospotrebnadzor-1857672098.html
Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам прав потребителей
Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам прав потребителей - РИА Новости, 14.03.2023
Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам прав потребителей
Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей, специалисты ведомства будут проводить тематическое консультирование с 14 по 24... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T00:16
2023-03-14T00:16
2023-03-14T00:24
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей, специалисты ведомства будут проводить тематическое консультирование с 14 по 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства. "В преддверии Международного дня прав потребителей Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей (ЗПП). Горячая линия пройдет в период с 14 по 24 марта", - говорится в сообщении. В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации федерального закона о защите прав потребителей, помогут в оформлении претензий в адрес организаций, расскажут об особенностях проведения надзорных мероприятий в период действия моратория на проверки, отметили в пресс-службе. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках "горячей линии", адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230310/nadzor-1856946075.html
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам прав потребителей
Роспотребнадзор 14 марта откроет горячую линию по вопросам защиты прав потребителей
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей, специалисты ведомства будут проводить тематическое консультирование с 14 по 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства.
"В преддверии Международного дня прав потребителей Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей (ЗПП). Горячая линия пройдет в период с 14 по 24 марта", - говорится в сообщении.
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В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации федерального закона о защите прав потребителей, помогут в оформлении претензий в адрес организаций, расскажут об особенностях проведения надзорных мероприятий в период действия моратория на проверки, отметили в пресс-службе.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках "горячей линии", адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
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