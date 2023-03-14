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РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 14.03.2023
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06:31 14.03.2023 (обновлено: 06:34 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/rkn-1857684259.html
РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой"
РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 14.03.2023
РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой"
Роскомнадзор удалил или заблокировал 36 интернет-страниц из-за мошеннических действий с "Пушкинской картой", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:31
2023-03-14T06:34
происшествия
технологии
россия
юрий чиханчин
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор удалил или заблокировал 36 интернет-страниц из-за мошеннических действий с "Пушкинской картой", сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее министерство культуры России сообщило РИА Новости, что ведет постоянный мониторинг в интернете на предмет обнаружения мошеннических сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, которые предлагают услуги по выводу наличных с "Пушкинских карт". О выявленных случаях специалисты Минкультуры сообщали в Роскомнадзор с целью блокировки контента."По теме мошеннических действий с "Пушкинской картой" были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц", - сказали в Роскомнадзоре.Отмечается, что всего в рамках реестров запрещенной информации на основании решений судов и требований Генпрокуратуры было удалено и заблокировано более 25,2 тысячи мошеннических сайтов.Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что служба совместно с ФСБ выявила преступную схему с "Пушкинской картой", участники которой присвоили себе 100 миллионов рублей, эти люди и их активы арестованы.Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе "Пушкинская карта". По данным следствия, трое обвиняемых, используя фиктивные карты и обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html
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происшествия, технологии, россия, юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Технологии, Россия, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой"

Роскомнадзор удалил 36 интернет-страниц из-за мошеннических действий с "Пушкинской картой"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Образцы "Пушкинской карты" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор удалил или заблокировал 36 интернет-страниц из-за мошеннических действий с "Пушкинской картой", сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее министерство культуры России сообщило РИА Новости, что ведет постоянный мониторинг в интернете на предмет обнаружения мошеннических сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, которые предлагают услуги по выводу наличных с "Пушкинских карт". О выявленных случаях специалисты Минкультуры сообщали в Роскомнадзор с целью блокировки контента.
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"По теме мошеннических действий с "Пушкинской картой" были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц", - сказали в Роскомнадзоре.
Отмечается, что всего в рамках реестров запрещенной информации на основании решений судов и требований Генпрокуратуры было удалено и заблокировано более 25,2 тысячи мошеннических сайтов.
Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что служба совместно с ФСБ выявила преступную схему с "Пушкинской картой", участники которой присвоили себе 100 миллионов рублей, эти люди и их активы арестованы.
Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе "Пушкинская карта". По данным следствия, трое обвиняемых, используя фиктивные карты и обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей.
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ПроисшествияТехнологииРоссияЮрий ЧиханчинВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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