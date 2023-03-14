https://ria.ru/20230314/rkn-1857684259.html

РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой"

РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 14.03.2023

РКН удалил 36 интернет-страниц из-за мошенничеств с "Пушкинской картой"

Роскомнадзор удалил или заблокировал 36 интернет-страниц из-за мошеннических действий с "Пушкинской картой", сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T06:31

2023-03-14T06:31

2023-03-14T06:34

происшествия

технологии

россия

юрий чиханчин

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Роскомнадзор удалил или заблокировал 36 интернет-страниц из-за мошеннических действий с "Пушкинской картой", сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее министерство культуры России сообщило РИА Новости, что ведет постоянный мониторинг в интернете на предмет обнаружения мошеннических сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, которые предлагают услуги по выводу наличных с "Пушкинских карт". О выявленных случаях специалисты Минкультуры сообщали в Роскомнадзор с целью блокировки контента."По теме мошеннических действий с "Пушкинской картой" были удалены или заблокированы на основании судебных решений 36 интернет-страниц", - сказали в Роскомнадзоре.Отмечается, что всего в рамках реестров запрещенной информации на основании решений судов и требований Генпрокуратуры было удалено и заблокировано более 25,2 тысячи мошеннических сайтов.Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что служба совместно с ФСБ выявила преступную схему с "Пушкинской картой", участники которой присвоили себе 100 миллионов рублей, эти люди и их активы арестованы.Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе "Пушкинская карта". По данным следствия, трое обвиняемых, используя фиктивные карты и обманывая работников банка и Минкультуры, похитили более 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230313/moshenniki-1857475504.html

https://ria.ru/20230310/moshennichestvo-1857159841.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, технологии, россия, юрий чиханчин, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)