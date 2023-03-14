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Небензя призвал Совбез ООН поддержать резолюцию по "Северным потокам"
Небензя призвал Совбез ООН поддержать резолюцию по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023
Небензя призвал Совбез ООН поддержать резолюцию по "Северным потокам"
Россия призывает членов СБ ООН поддержать и стать соавторами ее проекта резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию по расследованию диверсии на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:40
2023-03-14T18:40
2023-03-14T18:40
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василий небензя
авария на "северных потоках"
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Россия призывает членов СБ ООН поддержать и стать соавторами ее проекта резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке", говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи председателям ГА и СБ ООН, а также генсеку организации. Он выразил надежду, что резолюция поможет Совбезу сыграть конструктивную роль в установлении истины произошедшего на трубопроводе. "Мы призываем страны-члены поддержать и стать соавторами нашего проекта", - указал Небензя. При этом он отметил, что власти ФРГ, Дании, Швеции ранее отвергли без убедительных объяснений предложения РФ сотрудничать для установления исполнителей диверсии на "Северном потоке". Также страны отвергли предложение РФ создать совместные группы по расследованию, добавил он.
https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html
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в мире, василий небензя, авария на "северных потоках", оон, совет безопасности оон, германия, россия, дания, швеция
В мире, Василий Небензя, Авария на "Северных потоках", ООН, Совет Безопасности ООН, Германия, Россия, Дания, Швеция
Небензя призвал Совбез ООН поддержать резолюцию по "Северным потокам"
Небензя призвал членов Совбеза ООН стать соавторами резолюции по "Северным потокам"