https://ria.ru/20230314/rezolyutsiya-1857865653.html

Небензя призвал Совбез ООН поддержать резолюцию по "Северным потокам"

Небензя призвал Совбез ООН поддержать резолюцию по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023

Небензя призвал Совбез ООН поддержать резолюцию по "Северным потокам"

Россия призывает членов СБ ООН поддержать и стать соавторами ее проекта резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию по расследованию диверсии на... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:40

2023-03-14T18:40

2023-03-14T18:40

в мире

василий небензя

авария на "северных потоках"

оон

совет безопасности оон

германия

россия

дания

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ООН, 14 мар - РИА Новости. Россия призывает членов СБ ООН поддержать и стать соавторами ее проекта резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке", говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи председателям ГА и СБ ООН, а также генсеку организации. Он выразил надежду, что резолюция поможет Совбезу сыграть конструктивную роль в установлении истины произошедшего на трубопроводе. "Мы призываем страны-члены поддержать и стать соавторами нашего проекта", - указал Небензя. При этом он отметил, что власти ФРГ, Дании, Швеции ранее отвергли без убедительных объяснений предложения РФ сотрудничать для установления исполнителей диверсии на "Северном потоке". Также страны отвергли предложение РФ создать совместные группы по расследованию, добавил он.

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html

https://ria.ru/20230312/rassledovanie-1857373445.html

германия

россия

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в мире, василий небензя, авария на "северных потоках", оон, совет безопасности оон, германия, россия, дания, швеция