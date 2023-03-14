Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца
Губернатор Бочаров передал Звезду Героя матери погибшего капитана спецназа Реховского
© Фото : Администрация Волгоградской областиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского
ВОЛГОГРАД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России матери командира отряда спецназа Ивана Реховского, погибшего в ходе спецоперации, сообщила пресс-служба администрации региона.
Реховский был командиром отряда специального назначения, его имя высечено золотыми буквами на стене зала Воинской и Трудовой славы Волгоградской области. Указом президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество во время спецоперации ему присвоено звание Героя России, отметили в администрации.
"Ваш сын ценой своей жизни выполнил поставленные задачи и сберег жизни своих боевых товарищей. Подвиг капитана Ивана Анатольевича Реховского навсегда останется в памяти, в истории России и Волгоградской области", - цитируются в сообщении слова Бочарова при передаче "Золотой Звезды" Героя России его матери. Отмечается, что в зоне спецоперации служит и младший брат Реховского.
По данным СМИ, 35-летний Иван Реховский погиб 2 июля 2022 года в Харьковской области при выполнении боевого задания. Он получил смертельное ранение, прикрывая сослуживца.