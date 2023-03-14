https://ria.ru/20230314/rekhovskiy-1857773277.html

Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца

Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца - РИА Новости, 14.03.2023

Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России матери командира отряда спецназа Ивана Реховского, погибшего в ходе... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:44

2023-03-14T13:44

2023-03-14T13:44

специальная военная операция на украине

общество

россия

волгоградская область

андрей бочаров

ситуация в днр и лнр

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ВОЛГОГРАД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России матери командира отряда спецназа Ивана Реховского, погибшего в ходе спецоперации, сообщила пресс-служба администрации региона. Реховский был командиром отряда специального назначения, его имя высечено золотыми буквами на стене зала Воинской и Трудовой славы Волгоградской области. Указом президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество во время спецоперации ему присвоено звание Героя России, отметили в администрации. "Ваш сын ценой своей жизни выполнил поставленные задачи и сберег жизни своих боевых товарищей. Подвиг капитана Ивана Анатольевича Реховского навсегда останется в памяти, в истории России и Волгоградской области", - цитируются в сообщении слова Бочарова при передаче "Золотой Звезды" Героя России его матери. Отмечается, что в зоне спецоперации служит и младший брат Реховского. По данным СМИ, 35-летний Иван Реховский погиб 2 июля 2022 года в Харьковской области при выполнении боевого задания. Он получил смертельное ранение, прикрывая сослуживца.

https://ria.ru/20220609/portret-1794253352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, волгоградская область, андрей бочаров, ситуация в днр и лнр