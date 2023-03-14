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Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца - РИА Новости, 14.03.2023
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13:44 14.03.2023
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Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца
Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца - РИА Новости, 14.03.2023
Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России матери командира отряда спецназа Ивана Реховского, погибшего в ходе... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:44
2023-03-14T13:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
волгоградская область
андрей бочаров
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России матери командира отряда спецназа Ивана Реховского, погибшего в ходе спецоперации, сообщила пресс-служба администрации региона. Реховский был командиром отряда специального назначения, его имя высечено золотыми буквами на стене зала Воинской и Трудовой славы Волгоградской области. Указом президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество во время спецоперации ему присвоено звание Героя России, отметили в администрации. "Ваш сын ценой своей жизни выполнил поставленные задачи и сберег жизни своих боевых товарищей. Подвиг капитана Ивана Анатольевича Реховского навсегда останется в памяти, в истории России и Волгоградской области", - цитируются в сообщении слова Бочарова при передаче "Золотой Звезды" Героя России его матери. Отмечается, что в зоне спецоперации служит и младший брат Реховского. По данным СМИ, 35-летний Иван Реховский погиб 2 июля 2022 года в Харьковской области при выполнении боевого задания. Он получил смертельное ранение, прикрывая сослуживца.
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общество, россия, волгоградская область, андрей бочаров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Волгоградский губернатор передал Звезду Героя матери погибшего спецназовца

Губернатор Бочаров передал Звезду Героя матери погибшего капитана спецназа Реховского

© Фото : Администрация Волгоградской областиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Администрация Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана Реховского
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России матери командира отряда спецназа Ивана Реховского, погибшего в ходе спецоперации, сообщила пресс-служба администрации региона.
Реховский был командиром отряда специального назначения, его имя высечено золотыми буквами на стене зала Воинской и Трудовой славы Волгоградской области. Указом президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество во время спецоперации ему присвоено звание Героя России, отметили в администрации.
"Ваш сын ценой своей жизни выполнил поставленные задачи и сберег жизни своих боевых товарищей. Подвиг капитана Ивана Анатольевича Реховского навсегда останется в памяти, в истории России и Волгоградской области", - цитируются в сообщении слова Бочарова при передаче "Золотой Звезды" Героя России его матери. Отмечается, что в зоне спецоперации служит и младший брат Реховского.
По данным СМИ, 35-летний Иван Реховский погиб 2 июля 2022 года в Харьковской области при выполнении боевого задания. Он получил смертельное ранение, прикрывая сослуживца.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВолгоградская областьАндрей БочаровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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