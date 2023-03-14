https://ria.ru/20230314/reka-1857849843.html

Реке в Сочи временно вернули название Херота

Реке в Сочи временно вернули название Херота - РИА Новости, 14.03.2023

Реке в Сочи временно вернули название Херота

Река Херота в Сочи, ранее переименованная в Хороту, снова обозначена по-старому на указателе, но лишь до окончательного закрепления ее правильного названия в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:41

2023-03-14T17:41

2023-03-14T19:22

общество

сочи

черное море

хост (город)

российская академия наук

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КРАСНОДАР, 14 мар – РИА Новости. Река Херота в Сочи, ранее переименованная в Хороту, снова обозначена по-старому на указателе, но лишь до окончательного закрепления ее правильного названия в реестре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем "Река Херота" любили фотографироваться гости курорта. Однако в 2020 году забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объяснили, что река была переименована из-за неоднократных обращений граждан и краеведов. В понедельник жители Сочи сообщили, что указатель с названием "река Херота" появился снова. "В рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147 дорожный указатель был приведен в соответствие с реестром наименований географических объектов ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД". В настоящее время продолжается процесс внесения изменений в данный федеральный реестр для закрепления правильного названия - Хорота", - прокомментировали в администрации. Ранее отмечалось, что вопрос о названии реки оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин "Херота" якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте. Однако в ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится, что "на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота". Также подтверждение названия реки Хорота представил депутатам в Сочи старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук Андрей Кизилов. По его данным, на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки Хорота. Кизилов также ссылается на труд "О Гагре и Джигетах" известного абхазского этнографа Соломона Званба XIX века: "главные реки в землях джигетов суть следующие: первая – Хоста, вторая – Худапсе, третья – Хорота, четвертая – Мдзымта".

https://ria.ru/20200527/1572071952.html

https://ria.ru/20210113/transkribirovanie-1592902564.html

сочи

черное море

хост (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сочи, черное море, хост (город), российская академия наук