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Реке в Сочи временно вернули название Херота - РИА Новости, 14.03.2023
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17:41 14.03.2023 (обновлено: 19:22 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/reka-1857849843.html
Реке в Сочи временно вернули название Херота
Реке в Сочи временно вернули название Херота - РИА Новости, 14.03.2023
Реке в Сочи временно вернули название Херота
Река Херота в Сочи, ранее переименованная в Хороту, снова обозначена по-старому на указателе, но лишь до окончательного закрепления ее правильного названия в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:41
2023-03-14T19:22
общество
сочи
черное море
хост (город)
российская академия наук
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КРАСНОДАР, 14 мар – РИА Новости. Река Херота в Сочи, ранее переименованная в Хороту, снова обозначена по-старому на указателе, но лишь до окончательного закрепления ее правильного названия в реестре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем "Река Херота" любили фотографироваться гости курорта. Однако в 2020 году забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объяснили, что река была переименована из-за неоднократных обращений граждан и краеведов. В понедельник жители Сочи сообщили, что указатель с названием "река Херота" появился снова. "В рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147 дорожный указатель был приведен в соответствие с реестром наименований географических объектов ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД". В настоящее время продолжается процесс внесения изменений в данный федеральный реестр для закрепления правильного названия - Хорота", - прокомментировали в администрации. Ранее отмечалось, что вопрос о названии реки оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин "Херота" якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте. Однако в ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится, что "на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота". Также подтверждение названия реки Хорота представил депутатам в Сочи старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук Андрей Кизилов. По его данным, на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки Хорота. Кизилов также ссылается на труд "О Гагре и Джигетах" известного абхазского этнографа Соломона Званба XIX века: "главные реки в землях джигетов суть следующие: первая – Хоста, вторая – Худапсе, третья – Хорота, четвертая – Мдзымта".
https://ria.ru/20200527/1572071952.html
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общество, сочи, черное море, хост (город), российская академия наук
Общество, Сочи, Черное море, Хост (город), Российская академия наук
Реке в Сочи временно вернули название Херота

Река Херота, ранее переименованная в Хороту, снова обозначена по-старому на указателе

© Фото : Прогулки вдоль Адлера/TelegramУказатель реки Херота в Сочи
Указатель реки Херота в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Прогулки вдоль Адлера/Telegram
Указатель реки Херота в Сочи
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КРАСНОДАР, 14 мар – РИА Новости. Река Херота в Сочи, ранее переименованная в Хороту, снова обозначена по-старому на указателе, но лишь до окончательного закрепления ее правильного названия в реестре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем "Река Херота" любили фотографироваться гости курорта. Однако в 2020 году забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объяснили, что река была переименована из-за неоднократных обращений граждан и краеведов. В понедельник жители Сочи сообщили, что указатель с названием "река Херота" появился снова.
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"В рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147 дорожный указатель был приведен в соответствие с реестром наименований географических объектов ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД". В настоящее время продолжается процесс внесения изменений в данный федеральный реестр для закрепления правильного названия - Хорота", - прокомментировали в администрации.
Ранее отмечалось, что вопрос о названии реки оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин "Херота" якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте. Однако в ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится, что "на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота".
Также подтверждение названия реки Хорота представил депутатам в Сочи старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук Андрей Кизилов. По его данным, на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки Хорота. Кизилов также ссылается на труд "О Гагре и Джигетах" известного абхазского этнографа Соломона Званба XIX века: "главные реки в землях джигетов суть следующие: первая – Хоста, вторая – Худапсе, третья – Хорота, четвертая – Мдзымта".
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