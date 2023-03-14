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В Великом Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в гимназии - РИА Новости, 14.03.2023
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12:27 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/rebenok-1857743021.html
В Великом Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в гимназии
В Великом Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в гимназии - РИА Новости, 14.03.2023
В Великом Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в гимназии
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Великом Новгороде по факту смерти ребенка в гимназии, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:27
2023-03-14T12:27
великий новгород
происшествия
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
школа
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Великом Новгороде по факту смерти ребенка в гимназии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По версии следствия, 10 марта ученик первого класса гимназии после посещения столовой почувствовал себя плохо и впоследствии скончался от закрытия верхних дыхательных путей пищей. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказали в региональном СК. Расследование уголовного дела продолжается.
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великий новгород, происшествия, новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети, школа
Великий Новгород, Происшествия, Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети, Школа
В Великом Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в гимназии

СК возбудил уголовное дело после смерти первоклассника в гимназии в Великом Новгороде

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Уголовное дело. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Великом Новгороде по факту смерти ребенка в гимназии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По версии следствия, 10 марта ученик первого класса гимназии после посещения столовой почувствовал себя плохо и впоследствии скончался от закрытия верхних дыхательных путей пищей.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказали в региональном СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
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