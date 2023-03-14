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Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023
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18:14 14.03.2023 (обновлено: 18:30 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/rassledovanie-1857859483.html
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"
Власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока", говорится в письме... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:14
2023-03-14T18:30
германия
дания
швеция
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
авария на "северных потоках"
в мире
василий небензя
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока", говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи к председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации.По его словам, Дания и Швеция заявили, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность" этих государств. Германия же, как указал Небензя, заявила, что это может повлечь "возможный ущерб интересам" страны.
https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html
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германия, дания, швеция, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), авария на "северных потоках", в мире, василий небензя, россия, оон
Германия, Дания, Швеция, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Авария на "Северных потоках", В мире, Василий Небензя, Россия, ООН
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"

Небензя обвинил ФРГ, Данию и Швецию в отказе от сотрудничества по ЧП на "Северных потоках"

© AP Photo / John MinchilloВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока", говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи к председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации.
«
"Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ", - указал Небензя.
По его словам, Дания и Швеция заявили, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность" этих государств. Германия же, как указал Небензя, заявила, что это может повлечь "возможный ущерб интересам" страны.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Вчера, 08:20
 
ГерманияДанияШвецияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Авария на "Северных потоках"В миреВасилий НебензяРоссияООН
 
 
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