https://ria.ru/20230314/rassledovanie-1857859483.html

Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"

Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023

Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"

Власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока", говорится в письме... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:14

2023-03-14T18:14

2023-03-14T18:30

германия

дания

швеция

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

авария на "северных потоках"

в мире

василий небензя

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ООН, 14 мар - РИА Новости. Власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока", говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи к председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации.По его словам, Дания и Швеция заявили, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность" этих государств. Германия же, как указал Небензя, заявила, что это может повлечь "возможный ущерб интересам" страны.

https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html

германия

дания

швеция

россия

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германия, дания, швеция, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), авария на "северных потоках", в мире, василий небензя, россия, оон