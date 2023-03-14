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Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"
Власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока", говорится в письме... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:14
2023-03-14T18:14
2023-03-14T18:30
германия
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швеция
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
авария на "северных потоках"
в мире
василий небензя
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ООН, 14 мар - РИА Новости. Власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока", говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи к председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации.По его словам, Дания и Швеция заявили, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность" этих государств. Германия же, как указал Небензя, заявила, что это может повлечь "возможный ущерб интересам" страны.
https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html
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германия, дания, швеция, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), авария на "северных потоках", в мире, василий небензя, россия, оон
Германия, Дания, Швеция, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Авария на "Северных потоках", В мире, Василий Небензя, Россия, ООН
Небензя: ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по "Северным потокам"
Небензя обвинил ФРГ, Данию и Швецию в отказе от сотрудничества по ЧП на "Северных потоках"