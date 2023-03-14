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Пуски ракет КНДР не угрожают США, заявили в Пентагоне
Пуски ракет КНДР не угрожают США, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 14.03.2023
Пуски ракет КНДР не угрожают США, заявили в Пентагоне
США не видят в пусках баллистических ракет Северной Кореей непосредственной угрозы себе или своим союзникам, заявило Индо-тихоокеанское командование Пентагона. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:20
2023-03-14T05:20
2023-03-14T05:20
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японское море
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. США не видят в пусках баллистических ракет Северной Кореей непосредственной угрозы себе или своим союзникам, заявило Индо-тихоокеанское командование Пентагона. Южнокорейское агентство Рёнхап ранее сообщило о запуске с территории КНДР двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 620 километров и упали в Японском море. "Хотя мы пришли к заключению, что данный инцидент не представляет непосредственной угрозы личному составу, территории США или нашим союзникам, эти ракетные пуски, равно как и недавние пуски крылатых ракет, подчеркивают дестабилизирующий характер незаконных северокорейских программ разработки оружия массового поражения и баллистических ракет", - говорится в пресс-релизе. Военные добавили, что они проводят тесные консультации с союзниками по этому поводу и подтвердили неизменность обязательств США защищать Южную Корею и Японию.
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в мире, сша, японское море, южная корея, министерство обороны сша
В мире, США, Японское море, Южная Корея, Министерство обороны США
Пуски ракет КНДР не угрожают США, заявили в Пентагоне
Индо-тихоокеанское командование Пентагона заявило, что пуски ракет КНДР не угрожают США