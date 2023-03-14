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Нидерланды направят Украине тральщики и радары для обнаружения дронов - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 14.03.2023 (обновлено: 19:06 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/radary-1857868490.html
Нидерланды направят Украине тральщики и радары для обнаружения дронов
Нидерланды направят Украине тральщики и радары для обнаружения дронов - РИА Новости, 14.03.2023
Нидерланды направят Украине тральщики и радары для обнаружения дронов
Нидерланды направят Украине радары для обнаружения дронов и тральщики - корабли для выявления и уничтожения морских мин, сообщила министр обороны страны Кайса... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:52
2023-03-14T19:06
в мире
нидерланды
украина
специальная военная операция на украине
алексей резников
нато
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Нидерланды направят Украине радары для обнаружения дронов и тральщики - корабли для выявления и уничтожения морских мин, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в ходе своего визита в Одессу."Нидерланды намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Эта страна также получит радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы М3 для быстрого наведения переправ. Об этом сообщила сегодня министр обороны Украины Кайса Оллонгрен", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов.Отмечается, что Оллонгрен во вторник посетила Одессу, где провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230206/pomosch-1850159990.html
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852914101.html
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в мире, нидерланды, украина, алексей резников, нато
В мире, Нидерланды, Украина, Специальная военная операция на Украине, Алексей Резников, НАТО
Нидерланды направят Украине тральщики и радары для обнаружения дронов

Минобороны Нидерландов сообщило о передаче Киеву тральщиков и радаров для обнаружения БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Нидерланды направят Украине радары для обнаружения дронов и тральщики - корабли для выявления и уничтожения морских мин, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в ходе своего визита в Одессу.
"Нидерланды намерены поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Эта страна также получит радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы М3 для быстрого наведения переправ. Об этом сообщила сегодня министр обороны Украины Кайса Оллонгрен", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов.
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Отмечается, что Оллонгрен во вторник посетила Одессу, где провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаАлексей РезниковНАТО
 
 
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