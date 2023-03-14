https://ria.ru/20230314/putin-1857885552.html

Путин назвал помеху для расследования теракта на "Северных потоках"

Путин назвал помеху для расследования теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023

Путин назвал помеху для расследования теракта на "Северных потоках"

России очень сложно заниматься своим собственным расследованием теракта на "Северных потоках", если ее не допускают до расследования, но теракт там был совершен РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:29

2023-03-14T20:29

2023-03-14T20:29

в мире

россия

сша

павел зарубин

северный поток — 2

генеральная прокуратура рф

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. России очень сложно заниматься своим собственным расследованием теракта на "Северных потоках", если ее не допускают до расследования, но теракт там был совершен на государственном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта. То, что это теракт, - это уже ни для кого не секрет. Это, по моему, все уже признали. Причем теракт совершенно очевидно совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут", - сказал Путин в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html

https://ria.ru/20230314/rassledovanie-1857859483.html

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в мире, россия, сша, павел зарубин, северный поток — 2, генеральная прокуратура рф, владимир путин, газпром, авария на "северных потоках"