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Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ - РИА Новости, 14.03.2023
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18:43 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/putin-1857866047.html
Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ
Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ
Острая проблема с загрязнением воздуха стоит в Чите и Улан-Удэ, основным источником загрязнений является частный сектор, который вынужден отапливать жилье... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:43
2023-03-14T18:43
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Острая проблема с загрязнением воздуха стоит в Чите и Улан-Удэ, основным источником загрязнений является частный сектор, который вынужден отапливать жилье углем, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха, вот сейчас только на предприятии, где мы находимся, встречался с рабочими, и люди как раз поднимают этот вопрос, и понятно почему - потому что проблема действительно острая. Основным источником загрязнений является частный жилой сектор, люди вынуждены отапливать дома углем и дровами, именно вынуждены, потому что других возможностей просто нет", - сказал Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов. Глава государства обратил внимание, что это системная проблема, которая требует системного подхода для решения. "Предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительство качественного жилья и инфраструктуры, износ которых в некоторых местах близок к критическим отметкам", - подчеркнул Путин.
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ЖКХ, Чита, Улан-Удэ, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил об острой проблеме с загрязнением воздуха в Чите и Улан-Удэ

Путин: в городах Дальнего Востока остро стоит проблема с загрязнением воздуха

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита
Вид на город Чита - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Острая проблема с загрязнением воздуха стоит в Чите и Улан-Удэ, основным источником загрязнений является частный сектор, который вынужден отапливать жилье углем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха, вот сейчас только на предприятии, где мы находимся, встречался с рабочими, и люди как раз поднимают этот вопрос, и понятно почему - потому что проблема действительно острая. Основным источником загрязнений является частный жилой сектор, люди вынуждены отапливать дома углем и дровами, именно вынуждены, потому что других возможностей просто нет", - сказал Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов.
Глава государства обратил внимание, что это системная проблема, которая требует системного подхода для решения.
"Предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительство качественного жилья и инфраструктуры, износ которых в некоторых местах близок к критическим отметкам", - подчеркнул Путин.
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Правительство готовит расширение программы "Чистый воздух", заявил Путин
Вчера, 17:02
 
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