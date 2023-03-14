https://ria.ru/20230314/putin-1857860495.html

Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР

Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР - РИА Новости, 14.03.2023

Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:17

2023-03-14T18:17

2023-03-14T18:27

атр

владимир путин

россия

экономика

технологии

дальний восток

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР.Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что "мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами"."В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться", - сказал он."Таким образом мы добьемся здесь комплексного эффекта. И морские порты Дальнего востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств", - добавил президент.

https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html

атр

россия

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Наталья Макарова

атр, владимир путин, россия, экономика, технологии, дальний восток