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Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР - РИА Новости, 14.03.2023
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18:17 14.03.2023 (обновлено: 18:27 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/putin-1857860495.html
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР - РИА Новости, 14.03.2023
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:17
2023-03-14T18:27
атр
владимир путин
россия
экономика
технологии
дальний восток
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР.Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что "мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами"."В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться", - сказал он."Таким образом мы добьемся здесь комплексного эффекта. И морские порты Дальнего востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств", - добавил президент.
https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html
атр
россия
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атр, владимир путин, россия, экономика, технологии, дальний восток
АТР, Владимир Путин, Россия, Экономика, Технологии, Дальний Восток
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР

Путин призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в АТР

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР.
Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что "мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами".
"В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться", - сказал он.
"Таким образом мы добьемся здесь комплексного эффекта. И морские порты Дальнего востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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