https://ria.ru/20230314/putin-1857860495.html
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР - РИА Новости, 14.03.2023
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:17
2023-03-14T18:17
2023-03-14T18:27
атр
владимир путин
россия
экономика
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дальний восток
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР.Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что "мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами"."В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться", - сказал он."Таким образом мы добьемся здесь комплексного эффекта. И морские порты Дальнего востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств", - добавил президент.
https://ria.ru/20230314/vostok-1857858044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, владимир путин, россия, экономика, технологии, дальний восток
АТР, Владимир Путин, Россия, Экономика, Технологии, Дальний Восток
Путин призвал увеличить транспортную доступность в страны АТР
Путин призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в АТР