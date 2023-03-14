https://ria.ru/20230314/putin-1857827155.html

Путин заявил о прочных фундаментальных основах стабильности России

Путин заявил о прочных фундаментальных основах стабильности России - РИА Новости, 14.03.2023

Путин заявил о прочных фундаментальных основах стабильности России

Фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то об этом ранее думал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:35

2023-03-14T16:35

2023-03-14T16:37

владимир путин

россия

политика

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то об этом ранее думал, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими. Отвечая на один из вопросов, президент отметил, что Россия кратно повысила свой экономический суверенитет с 2022 года и не рухнула, как рассчитывал противник."Оказалось, и для многих из нас и тем более для западных стран оказалось, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика