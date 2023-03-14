https://ria.ru/20230314/putin-1857827155.html
Путин заявил о прочных фундаментальных основах стабильности России
Путин заявил о прочных фундаментальных основах стабильности России - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил о прочных фундаментальных основах стабильности России
Фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то об этом ранее думал, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:35
2023-03-14T16:35
2023-03-14T16:37
владимир путин
россия
политика
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то об этом ранее думал, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими. Отвечая на один из вопросов, президент отметил, что Россия кратно повысила свой экономический суверенитет с 2022 года и не рухнула, как рассчитывал противник."Оказалось, и для многих из нас и тем более для западных стран оказалось, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин заявил о прочных фундаментальных основах стабильности России
Путин: фундаментальные основы стабильности России намного прочнее, чем кто-то раньше думал