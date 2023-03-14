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Путин: Россия на Украине опиралась на тех, кто был частью русского мира - РИА Новости, 14.03.2023
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16:29 14.03.2023 (обновлено: 16:57 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/putin-1857824663.html
Путин: Россия на Украине опиралась на тех, кто был частью русского мира
Путин: Россия на Украине опиралась на тех, кто был частью русского мира - РИА Новости, 14.03.2023
Путин: Россия на Украине опиралась на тех, кто был частью русского мира
Россия опиралась на тех, кто считал себя частью русского мира на Украине, но после 2014 года началось физическое истребление тех, кто выступал за нормальное... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:29
2023-03-14T16:57
россия
украина
политика
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
москва
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Россия опиралась на тех, кто считал себя частью русского мира на Украине, но после 2014 года началось физическое истребление тех, кто выступал за нормальное развитие отношений с Москвой, заявил президент России Владимир Путин."Мы терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот. Мы же опирались не только на русскоязычное население, да там вся страна русскоязычная по сути дела, опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций, мы на этих людей опирались", - сказал Путин на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.Президент напомнил, что Киев начал гонения на тех, кто выступал за развитие отношений с Россией."После 2014 году началось просто физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией - общественных деятелей, журналистов убивали на улице. Давайте вспомним, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе, когда людей там заживо сжигали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230314/gosudarstvennost-1857824055.html
https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
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россия, украина, политика, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, москва
Россия, Украина, Политика, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Москва
Путин: Россия на Украине опиралась на тех, кто был частью русского мира

Путин: на Украине с 2014 года истребляли выступавших за нормальные отношения с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Россия опиралась на тех, кто считал себя частью русского мира на Украине, но после 2014 года началось физическое истребление тех, кто выступал за нормальное развитие отношений с Москвой, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот. Мы же опирались не только на русскоязычное население, да там вся страна русскоязычная по сути дела, опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций, мы на этих людей опирались", - сказал Путин на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
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"После 2014 году началось просто физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией - общественных деятелей, журналистов убивали на улице. Давайте вспомним, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе, когда людей там заживо сжигали", - сказал Путин.
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