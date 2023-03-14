https://ria.ru/20230314/putin-1857819045.html

Давление на Россию началось после распада СССР, заявил Путин

Давление на Россию началось после распада СССР, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Давление на Россию началось после распада СССР, заявил Путин

Давление на Россию началось после распада СССР, чтобы раскачать страну создали пятую колонну, орды террористов, в том числе на Северном Кавказе, сказал... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:19

2023-03-14T16:19

2023-03-14T17:31

россия

ссср

северный кавказ

в мире

владимир путин

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Давление на Россию началось после распада СССР, чтобы раскачать страну создали пятую колонну, орды террористов, в том числе на Северном Кавказе, сказал президент России Владимир Путин."После того, как Советский Союз развалился, вот эта система, она же тоже начала трещать, правильно? Двуполярного мира. Откровенно говоря, вот для людей моего поколения, а здесь такие тоже присутствуют, может даже помоложе. Нам казалось, и мне казалось, что да, Советский Союз развалился, жалко, не жалко, но, тем не менее, основы для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром, они исчезли, эти основы. Идеологических основ для противостояния нет", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов."Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, партнеров, они оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом", - добавил он."Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза... Тут же началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию - пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

https://ria.ru/20230226/mir-1854377547.html

https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html

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ссср

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, северный кавказ, в мире, владимир путин