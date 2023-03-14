https://ria.ru/20230314/putin-1857757697.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Предметного разговора или инициатив насчет возможной встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа пока не было, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:02
2023-03-14T13:02
2023-03-14T13:08
политика
цены на нефть
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_d7e8c15b946d13885830be68d3bae900.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предметного разговора или инициатив насчет возможной встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа пока не было, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока об этом речи, предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа.Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230314/ssha-1857711359.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цены на нефть, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Песков заявил, что предметного разговора по поводу встречи Путина и Трампа не было