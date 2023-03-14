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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2023
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13:02 14.03.2023 (обновлено: 13:08 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/putin-1857757697.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Предметного разговора или инициатив насчет возможной встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа пока не было, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:02
2023-03-14T13:08
политика
цены на нефть
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предметного разговора или инициатив насчет возможной встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа пока не было, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока об этом речи, предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа.Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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политика, цены на нефть, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Песков заявил, что предметного разговора по поводу встречи Путина и Трампа не было

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предметного разговора или инициатив насчет возможной встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа пока не было, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока об этом речи, предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа.
Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Трамп ответил на вопрос, стоит ли США поддерживать смену власти в России
Вчера, 10:53
 
ПолитикаЦены на нефтьСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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