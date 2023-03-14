https://ria.ru/20230314/putin-1857757697.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Предметного разговора или инициатив насчет возможной встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа пока не было, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:02

2023-03-14T13:02

2023-03-14T13:08

политика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предметного разговора или инициатив насчет возможной встречи президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа пока не было, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока об этом речи, предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа.Решивший баллотироваться на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230314/ssha-1857711359.html

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политика, цены на нефть, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков