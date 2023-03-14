https://ria.ru/20230314/putin-1857736437.html

Песков не исключил участие Путина в саммите G20

Песков не исключил участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 14.03.2023

Песков не исключил участие Путина в саммите G20

Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Индии, не исключается, но окончательного решения пока не принято, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:07

2023-03-14T12:07

2023-03-14T12:07

индия

россия

нью-дели

владимир путин

дмитрий песков

большая двадцатка

политика

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Индии, не исключается, но окончательного решения пока не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите. Но решение будет приниматься дополнительно", - сказал Песков журналистам. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html

индия

россия

нью-дели

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, нью-дели, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, политика