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Песков не исключил участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 14.03.2023
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12:07 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/putin-1857736437.html
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
Песков не исключил участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 14.03.2023
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Индии, не исключается, но окончательного решения пока не принято, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:07
2023-03-14T12:07
индия
россия
нью-дели
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Индии, не исключается, но окончательного решения пока не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите. Но решение будет приниматься дополнительно", - сказал Песков журналистам. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html
индия
россия
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индия, россия, нью-дели, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, политика
Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Политика
Песков не исключил участие Путина в саммите G20

Песков не исключил участие Путина в саммите G20, который пройдет в Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Индии, не исключается, но окончательного решения пока не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите. Но решение будет приниматься дополнительно", - сказал Песков журналистам.
Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Индия надеется на участие Путина в саммите G20
25 января, 14:00
 
ИндияРоссияНью-ДелиВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцаткаПолитика
 
 
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