https://ria.ru/20230314/putin-1857736437.html
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
Песков не исключил участие Путина в саммите G20 - РИА Новости, 14.03.2023
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Индии, не исключается, но окончательного решения пока не принято, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:07
2023-03-14T12:07
2023-03-14T12:07
индия
россия
нью-дели
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в Индии, не исключается, но окончательного решения пока не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите. Но решение будет приниматься дополнительно", - сказал Песков журналистам. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Саммит лидеров G20 пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, нью-дели, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, политика
Индия, Россия, Нью-Дели, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Политика
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
Песков не исключил участие Путина в саммите G20, который пройдет в Индии