https://ria.ru/20230314/putin-1857722489.html
Путин приветствовал участников конгресса русофилов
Путин приветствовал участников конгресса русофилов - РИА Новости, 14.03.2023
Путин приветствовал участников конгресса русофилов
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов отметил, что в РФ высоко ценят решимость... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:25
2023-03-14T11:25
2023-03-14T11:25
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов отметил, что в РФ высоко ценят решимость противостоять русофобской кампании, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В основе вашего зарождающегося общественного движения ‒ давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков", - говорится в приветствии.Путин отметил, что участников конгресса объединяет искренняя любовь к России, её истории и культуре, интерес ко всему, что связано с нашей страной.Президент РФ также поблагодарил организаторов конгресса за проделанную работу, а его участникам пожелал успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230314/rusofily-1857680038.html
https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800147027.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин приветствовал участников конгресса русофилов
Путин оценил решимость участников конгресса русофилов противостоять русофобской кампании
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов отметил, что в РФ высоко ценят решимость противостоять русофобской кампании, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
"В основе вашего зарождающегося общественного движения ‒ давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков", - говорится в приветствии.
Представители более 40 стран соберутся для создания движения русофилов
Путин отметил, что участников конгресса объединяет искренняя любовь к России, её истории и культуре, интерес ко всему, что связано с нашей страной.
«
"Мы высоко ценим вашу твёрдую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество. Нет сомнения, что ваш форум пройдёт в конструктивном, созидательном ключе, даст старт перспективным совместным проектам и инициативам, направленным на упрочение дружбы, доверия и взаимопонимания", - добавил российский лидер.
Президент РФ также поблагодарил организаторов конгресса за проделанную работу, а его участникам пожелал успехов и всего самого доброго.
"Мы больше не боимся". Что началось в Болгарии