https://ria.ru/20230314/putin-1857722489.html

Путин приветствовал участников конгресса русофилов

Путин приветствовал участников конгресса русофилов - РИА Новости, 14.03.2023

Путин приветствовал участников конгресса русофилов

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов отметил, что в РФ высоко ценят решимость... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:25

2023-03-14T11:25

2023-03-14T11:25

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов отметил, что в РФ высоко ценят решимость противостоять русофобской кампании, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В основе вашего зарождающегося общественного движения ‒ давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Эти славные традиции сохранялись даже на самых крутых переломах истории. Живы они сегодня, невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков", - говорится в приветствии.Путин отметил, что участников конгресса объединяет искренняя любовь к России, её истории и культуре, интерес ко всему, что связано с нашей страной.Президент РФ также поблагодарил организаторов конгресса за проделанную работу, а его участникам пожелал успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20230314/rusofily-1857680038.html

https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800147027.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество