https://ria.ru/20230314/putin-1857719860.html

У Путина запланировано совещание по видеосвязи

У Путина запланировано совещание по видеосвязи - РИА Новости, 14.03.2023

У Путина запланировано совещание по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведёт совещание по видеоконференцвязи, приуроченное к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:20

2023-03-14T11:20

2023-03-14T11:45

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведёт совещание по видеоконференцвязи, приуроченное к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы рассчитываем, что будет совещание, такое субстантивное, по видеоконференцсвязи накануне, и в сам день годовщины будет ещё некое мероприятие у президента по видеоконференцсвязи", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что посещения концерта главой государства сейчас не планируется, но будет открыт "достаточно важный объект" - "культурный, исторический"."И как раз в связи с этим открытием будет у президента видеоконференция", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230312/putin-1857338989.html

https://ria.ru/20230311/ugrozy-1857209517.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, дмитрий песков, владимир путин