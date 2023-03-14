https://ria.ru/20230314/putin-1857719860.html
У Путина запланировано совещание по видеосвязи
У Путина запланировано совещание по видеосвязи - РИА Новости, 14.03.2023
У Путина запланировано совещание по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведёт совещание по видеоконференцвязи, приуроченное к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:20
2023-03-14T11:20
2023-03-14T11:45
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведёт совещание по видеоконференцвязи, приуроченное к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы рассчитываем, что будет совещание, такое субстантивное, по видеоконференцсвязи накануне, и в сам день годовщины будет ещё некое мероприятие у президента по видеоконференцсвязи", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что посещения концерта главой государства сейчас не планируется, но будет открыт "достаточно важный объект" - "культурный, исторический"."И как раз в связи с этим открытием будет у президента видеоконференция", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230312/putin-1857338989.html
https://ria.ru/20230311/ugrozy-1857209517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
У Путина запланировано совещание по видеосвязи
В связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией у Путина запланировано совещание
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведёт совещание по видеоконференцвязи, приуроченное к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем, что будет совещание, такое субстантивное, по видеоконференцсвязи накануне, и в сам день годовщины будет ещё некое мероприятие у президента по видеоконференцсвязи", - сказал Песков журналистам.
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Он уточнил, что посещения концерта главой государства сейчас не планируется, но будет открыт "достаточно важный объект" - "культурный, исторический".
"И как раз в связи с этим открытием будет у президента видеоконференция", - добавил Песков.
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