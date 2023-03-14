https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2023
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков
Владимир Путин может провести "прямую линию" в нынешнем году, и не исключено, что ее совместят с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:15
2023-03-14T11:15
2023-03-14T12:21
дмитрий песков
россия
владимир путин
политика
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Путин может провести "прямую линию" в нынешнем году, и не исключено, что ее совместят с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, "прямая линия" - это "востребованный формат".Говоря о возможности ее совмещения с большой пресс-конференцией, он заявил: "Может быть, ничего нельзя исключать".Но сроки пока не определены, уточнил Песков.
https://ria.ru/20230314/putin-1857719860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, владимир путин, политика, прямая линия с владимиром путиным
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным
"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков
Песков: Путин может провести прямую линию в этом году, сроки пока не определены
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Путин может провести "прямую линию" в нынешнем году, и не исключено, что ее совместят с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Будем надеяться, что да", - так Песков ответил на вопрос журналистов о возможности проведения "прямой линии".
По его словам, "прямая линия" - это "востребованный формат".
Говоря о возможности ее совмещения с большой пресс-конференцией, он заявил: "Может быть, ничего нельзя исключать".
Но сроки пока не определены, уточнил Песков.
У Путина запланировано совещание по видеосвязи