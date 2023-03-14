https://ria.ru/20230314/putin-1857717479.html

"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков

"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2023

"Прямая линия" с президентом в этом году планируется, заявил Песков

Владимир Путин может провести "прямую линию" в нынешнем году, и не исключено, что ее совместят с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:15

2023-03-14T11:15

2023-03-14T12:21

дмитрий песков

россия

владимир путин

политика

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Путин может провести "прямую линию" в нынешнем году, и не исключено, что ее совместят с большой пресс-конференцией главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, "прямая линия" - это "востребованный формат".Говоря о возможности ее совмещения с большой пресс-конференцией, он заявил: "Может быть, ничего нельзя исключать".Но сроки пока не определены, уточнил Песков.

https://ria.ru/20230314/putin-1857719860.html

россия

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Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, владимир путин, политика, прямая линия с владимиром путиным