https://ria.ru/20230314/prozorov-1857530239.html
Олег Прозоров: бизнес – как вода, всегда найдет дорогу
Олег Прозоров: бизнес – как вода, всегда найдет дорогу - РИА Новости, 14.03.2023
Олег Прозоров: бизнес – как вода, всегда найдет дорогу
Компании из стран Бенилюкса по-прежнему работают более чем в 30 регионах России, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:00
2023-03-14T11:00
2023-03-14T11:00
интервью
россия
евразийская экономическая комиссия
экономика
бельгия
амстердам
олег прозоров
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857532385_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_1a0a87c22ae1c2cfd7e81657fddb6811.jpg
Компании из стран Бенилюкса по-прежнему работают более чем в 30 регионах России, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров. Он объяснил, почему европейцам не нужно искать лазейки для обхода санкций, чтобы продолжать работать в России, как осуществляются платежи между странами, и чем опасен параллельный импорт. Беседовал Серго Кухианидзе.– Насколько изменилась деятельность палаты за последний год?– Задачи нашей палаты не изменились, главная из них осталась прежней – объединять бельгийский, люксембургский, нидерландский и российский бизнес.Позволю себе напомнить, что торгово-экономическим связям России с землями стран Бенилюкса уже не одна сотня лет. Первые упоминания относятся к XIII веку времен Ганзейского союза. За прошедшие столетия чего только не происходило в истории этих отношений, через что только не пришлось пройти. Даже за те 49 лет, что существует в России Бельгийско-Люксембургская торговая палата, мы пережили всякое и многому научились.Конечно, нынешняя ситуация особенная. Против России введено уже более 14 тысяч санкций, один пакет принимается за другим. Это тяжело психологически. Санкции, как дамоклов меч, постоянно держат предпринимателей в напряжении, поскольку никогда не знаешь, куда они ударят в следующий раз.– Неужели после 24 февраля 2022 года не появились какие-то новые нюансы в работе палаты?– Что изменилось, так это формат нашей деятельности. Мы стали больше контактировать со своими членами, оперативно снабжая их необходимой информацией по всем вопросам, с которыми они изо дня в день сталкиваются – и по вопросам перевода финансов, и по логистике, и по многим другим направлениям.Мы обнаружили, что европейский бизнес часто находится не только в неведении, но даже в некотором обмане, в иллюзии, что все, что связано с Россией, однозначно попадает сегодня под санкции, хотя это не так.При этом мы не призываем своих членов находить лазейки, пытаться каким-то образом обходить вводимые ограничения. Мы стараемся привлекать их к тем отраслям, где бизнес продолжает оставаться легитимным.Мы действуем дипломатично, никого не раздражаем. Чуть ли не ежедневно проводим онлайн-конференции, приглашая на них специалистов по тем или иным темам. Мы всячески поддерживаем наших инвесторов, предпринимателей, всех тех, кто работает сегодня в России.Палата стала по сути единственным мостом между деловыми людьми России и стран Бенилюкса. К сожалению, российские торговые представительства в ряде западноевропейских городов, например, в Амстердаме, уже закрыты.– Сколько сегодня у палаты членов, и кто это – компании, частные лица?– В массе своей это компании, но есть у нас и несколько частных лиц –адвокатов, финансистов, представителей свободных профессий. Сегодня в наших рядах порядка 150 компаний из Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. В прошлом году их было больше, а в 2014 для сравнения – 286.Покидают компании Россию по разным причинам. Одни – под воздействием эмоций, другие, по объективным, третьи – по временным. К последним относятся, например, компании, оказывавшие финансовые, юридические услуги, потребность в которых в настоящее время мало-помалу уменьшается.– По каким отраслям сотрудничества между странами Бенилюкса и Россией санкции ударили больнее всего?– Среди членов палаты есть самые разные компании – и из аграрного сектора, и из фармацевтики, и из авионики, и занимающиеся высокими технологиями, и химией, и здравоохранением. Работают они практически по всей стране, более чем в 30 регионах России.Ограничения в той или иной степени коснулись каждой компании. На кого в какой степени они повлияли, покажет время. Все столкнулись с проблемами финансирования, переводами, сертификацией, логистикой.С логистикой, к счастью, благодаря профессиональной работе таможенников и логистов, положение более-менее наладилось, хотя еще в прошлом году на прибалтийской границе была жуткая суматоха, стояли многокилометровые очереди из грузовиков, уходило много времени, чтобы понять, может ли по новым санкционным требованиям быть доставлен в Россию этот пакет молока или тот винтик.– Слышал, что некоторые западные компании используют санкции для борьбы со своими конкурентами за российский рынок. Вы с этим сталкивались?– Такие случаи известны, когда лоббистские группы тех или иных компаний пытаются оказать давление, чтобы при составлении санкционных списков получить для себя преимущества как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.Да, санкции ощутили все наши компании без исключения. Но, знаете, бизнес – как вода, которая по известной пословице, всегда найдет дорогу. Несмотря на все трудности, возникающее в это турбулентное время, компании не сидят сложа руки. Они оперативно оценивают риски, советуются с нашими юристами, с экспертами, стараются сохранить свое присутствие на рынке России. И дело не только в прибылях. Очень важна и так называемая человеческая сторона. На локализованных в России наших предприятиях, а их большинство, трудятся сотни, тысячи людей, которых акционеры не хотят бросать на произвол судьбы, они несут за них социальную ответственность. Кстати, львиная доля компаний палаты – это компании с семейным капиталом, самостоятельно управляющие своими деньгами. Возраст многих из них превышает 100-150 лет.– Вы сказали, что логистические трудности решаются. Но международные платежи по-прежнему остаются большой проблемой?– Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT. Кстати, это Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, было членом нашей палаты. Теперь каждый перевод из России требует вмешательства специального отдела, который должен проверять наличие санкционных составляющих в том или ином переводе. Эти отделы, существующие при банках, немногочисленны, они никогда не были там основными. Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю.– В странах Бенилюкса было зарегистрировано немало российских компаний. Что сейчас с ними происходит?– Верно, страны Бенилюкса до недавнего времени были, если так можно выразиться, деловым центром российского бизнеса в Европе. В настоящее время многое меняется. Но не все. Есть российские компании, которые приняли решение остаться, поскольку у них имеется там свое производство. Например, в Бельгии находятся два сталелитейных завода, принадлежащие российской группе, которые по-прежнему функционируют. Правительство Бельгии старается в таких случаях идти навстречу, исходя из тех же социальных побуждений.Но в целом мы наблюдаем плавный перенос делового центра интересов российского бизнеса за рубежом в другие, более дружественные юрисдикции.– В ответ на уход ряда западных компаний из России, Москва год назад легализовала в стране параллельный импорт, как вы относитесь к этой антикризисной мере?– С пониманием. Мы отдаем себе отчет, что данная мера – необходимость, призванная избежать дефицита эссенциальных товаров в стране, обеспечить их присутствие на полках. Мера явно не была волюнтаристской, а хорошо продуманной.Достаточно сказать, что те западные компании, которые продолжают работать в России, имеют право исключить себя из известного списка Минпрома РФ, содержащего товары для параллельного импортаС первых дней публикации этого списка руководство нашей палаты находится в контакте с Минпромом России. Мы также ведем работу по гармонизации прав интеллектуальной собственности с Евразийской Экономической Комиссией.Главный риск при параллельном импорте – это контрафакт, который наносит не только репутационный вред компании, но, что самое страшное, физический вред людям. Одно дело, если вам продали фальшивую сумку известной марки, другое – когда подделки касаются медикаментов, пищевой продукции, детских игрушек. На российские органы контроля в этой связи ложится сегодня особая ответственность.
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https://ria.ru/20230313/import-1857447072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, россия, евразийская экономическая комиссия, экономика, бельгия, амстердам, олег прозоров
Интервью, Россия, Евразийская экономическая комиссия, Экономика, Бельгия, Амстердам, Олег Прозоров
Компании из стран Бенилюкса по-прежнему работают более чем в 30 регионах России, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров. Он объяснил, почему европейцам не нужно искать лазейки для обхода санкций, чтобы продолжать работать в России, как осуществляются платежи между странами, и чем опасен параллельный импорт. Беседовал Серго Кухианидзе.
– Насколько изменилась деятельность палаты за последний год?
– Задачи нашей палаты не изменились, главная из них осталась прежней – объединять бельгийский, люксембургский, нидерландский и российский бизнес.
Позволю себе напомнить, что торгово-экономическим связям России с землями стран Бенилюкса уже не одна сотня лет. Первые упоминания относятся к XIII веку времен Ганзейского союза. За прошедшие столетия чего только не происходило в истории этих отношений, через что только не пришлось пройти. Даже за те 49 лет, что существует в России Бельгийско-Люксембургская торговая палата, мы пережили всякое и многому научились.
Минпромторг подтвердил расширение списка товаров для параллельного импорта
Конечно, нынешняя ситуация особенная. Против России введено уже более 14 тысяч санкций, один пакет принимается за другим. Это тяжело психологически. Санкции, как дамоклов меч, постоянно держат предпринимателей в напряжении, поскольку никогда не знаешь, куда они ударят в следующий раз.
– Неужели после 24 февраля 2022 года не появились какие-то новые нюансы в работе палаты?
– Что изменилось, так это формат нашей деятельности. Мы стали больше контактировать со своими членами, оперативно снабжая их необходимой информацией по всем вопросам, с которыми они изо дня в день сталкиваются – и по вопросам перевода финансов, и по логистике, и по многим другим направлениям.
Мы обнаружили, что европейский бизнес часто находится не только в неведении, но даже в некотором обмане, в иллюзии, что все, что связано с Россией, однозначно попадает сегодня под санкции, хотя это не так.
При этом мы не призываем своих членов находить лазейки, пытаться каким-то образом обходить вводимые ограничения. Мы стараемся привлекать их к тем отраслям, где бизнес продолжает оставаться легитимным.
Мы действуем дипломатично, никого не раздражаем. Чуть ли не ежедневно проводим онлайн-конференции, приглашая на них специалистов по тем или иным темам. Мы всячески поддерживаем наших инвесторов, предпринимателей, всех тех, кто работает сегодня в России.
В АЕБ рассказали, как относятся к параллельному импорту в России
Палата стала по сути единственным мостом между деловыми людьми России и стран Бенилюкса. К сожалению, российские торговые представительства в ряде западноевропейских городов, например, в Амстердаме
, уже закрыты.
– Сколько сегодня у палаты членов, и кто это – компании, частные лица?
– В массе своей это компании, но есть у нас и несколько частных лиц –адвокатов, финансистов, представителей свободных профессий. Сегодня в наших рядах порядка 150 компаний из Бельгии
, Люксембурга и Нидерландов
. В прошлом году их было больше, а в 2014 для сравнения – 286.
Покидают компании Россию по разным причинам. Одни – под воздействием эмоций, другие, по объективным, третьи – по временным. К последним относятся, например, компании, оказывавшие финансовые, юридические услуги, потребность в которых в настоящее время мало-помалу уменьшается.
– По каким отраслям сотрудничества между странами Бенилюкса и Россией санкции ударили больнее всего?
– Среди членов палаты есть самые разные компании – и из аграрного сектора, и из фармацевтики, и из авионики, и занимающиеся высокими технологиями, и химией, и здравоохранением. Работают они практически по всей стране, более чем в 30 регионах России.
Ограничения в той или иной степени коснулись каждой компании. На кого в какой степени они повлияли, покажет время. Все столкнулись с проблемами финансирования, переводами, сертификацией, логистикой.
С логистикой, к счастью, благодаря профессиональной работе таможенников и логистов, положение более-менее наладилось, хотя еще в прошлом году на прибалтийской границе была жуткая суматоха, стояли многокилометровые очереди из грузовиков, уходило много времени, чтобы понять, может ли по новым санкционным требованиям быть доставлен в Россию этот пакет молока или тот винтик.
СМИ: в список товаров для параллельного импорта попала IKEA и другие бренды
– Слышал, что некоторые западные компании используют санкции для борьбы со своими конкурентами за российский рынок. Вы с этим сталкивались?
– Такие случаи известны, когда лоббистские группы тех или иных компаний пытаются оказать давление, чтобы при составлении санкционных списков получить для себя преимущества как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Да, санкции ощутили все наши компании без исключения. Но, знаете, бизнес – как вода, которая по известной пословице, всегда найдет дорогу. Несмотря на все трудности, возникающее в это турбулентное время, компании не сидят сложа руки. Они оперативно оценивают риски, советуются с нашими юристами, с экспертами, стараются сохранить свое присутствие на рынке России. И дело не только в прибылях. Очень важна и так называемая человеческая сторона. На локализованных в России наших предприятиях, а их большинство, трудятся сотни, тысячи людей, которых акционеры не хотят бросать на произвол судьбы, они несут за них социальную ответственность. Кстати, львиная доля компаний палаты – это компании с семейным капиталом, самостоятельно управляющие своими деньгами. Возраст многих из них превышает 100-150 лет.
– Вы сказали, что логистические трудности решаются. Но международные платежи по-прежнему остаются большой проблемой?
– Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT. Кстати, это Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, штаб-квартира которого находится в Брюсселе
, было членом нашей палаты. Теперь каждый перевод из России требует вмешательства специального отдела, который должен проверять наличие санкционных составляющих в том или ином переводе. Эти отделы, существующие при банках, немногочисленны, они никогда не были там основными. Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю.
– В странах Бенилюкса было зарегистрировано немало российских компаний. Что сейчас с ними происходит?
– Верно, страны Бенилюкса до недавнего времени были, если так можно выразиться, деловым центром российского бизнеса в Европе
. В настоящее время многое меняется. Но не все. Есть российские компании, которые приняли решение остаться, поскольку у них имеется там свое производство. Например, в Бельгии находятся два сталелитейных завода, принадлежащие российской группе, которые по-прежнему функционируют. Правительство Бельгии старается в таких случаях идти навстречу, исходя из тех же социальных побуждений.
Но в целом мы наблюдаем плавный перенос делового центра интересов российского бизнеса за рубежом в другие, более дружественные юрисдикции.
Михаил Хазин: России надо разворачиваться не на Восток, а к себе самой – В ответ на уход ряда западных компаний из России, Москва год назад легализовала в стране параллельный импорт, как вы относитесь к этой антикризисной мере?
– С пониманием. Мы отдаем себе отчет, что данная мера – необходимость, призванная избежать дефицита эссенциальных товаров в стране, обеспечить их присутствие на полках. Мера явно не была волюнтаристской, а хорошо продуманной.
Достаточно сказать, что те западные компании, которые продолжают работать в России, имеют право исключить себя из известного списка Минпрома РФ, содержащего товары для параллельного импорта
С первых дней публикации этого списка руководство нашей палаты находится в контакте с Минпромом России. Мы также ведем работу по гармонизации прав интеллектуальной собственности с Евразийской Экономической Комиссией
.
Главный риск при параллельном импорте – это контрафакт, который наносит не только репутационный вред компании, но, что самое страшное, физический вред людям. Одно дело, если вам продали фальшивую сумку известной марки, другое – когда подделки касаются медикаментов, пищевой продукции, детских игрушек. На российские органы контроля в этой связи ложится сегодня особая ответственность.