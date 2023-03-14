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Глава Крыма не исключил провокаций Киева к 18 марта

Глава Крыма не исключил провокаций Киева к 18 марта - РИА Новости, 14.03.2023

Глава Крыма не исключил провокаций Киева к 18 марта

Украинские власти попробуют устроить провокации к 18 марта – девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:10

2023-03-14T12:10

2023-03-14T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

севастополь

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Украинские власти попробуют устроить провокации к 18 марта – девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Они (украинские власти – ред.), конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим", - сказал Аксенов журналистам. "Они на все способны, моральных границ там не было и нет… Думаю, что силовые структуры знают об этой опасности, работают (над тем, чтобы исключить провокации – ред.), а крымчанам надо быть бдительными", - сказал в свою очередь журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей аксенов (политик), россия, республика крым, севастополь, украина, ситуация в днр и лнр