Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг
Манифестанты в Кишиневе не дождались премьера и заявили о продолжении протестов в 16 марта
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии "Шор" в Кишеневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии "Шор" в Кишеневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 мар – РИА Новости. Представители правительства Молдавии отказались во вторник выйти к пикетчикам в Кишиневе, организаторы акции оппозиции заявили, что продолжат протесты в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" пикетировали здание правительства Молдавии, призывая премьер-министра Дорина Речана выйти на переговоры. Как заявили организаторы протеста, акция прошла в рамках "Движения для народа".
"Мы ждали, что к нам выйдет премьер Речан. Видим, что у него нет времени на нас. Мы сформировали группу переговорщиков, готовы были лично пройти к членам правительства, чтобы еще раз изложить свои требования. К сожалению, полиция получила указания не пропускать нас. Штурмовать дом правительства не станем, у нас мирная акция. Мы массово выйдем в четверг, мы призываем власти страны прислушаться к позиции народа, призываем выполнить требования, призываем не нарушать наши права", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
В воскресенье на митинге протестующие выдвинули правительству ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.