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Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг - РИА Новости, 14.03.2023
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19:39 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/protesty-1857876689.html
Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг
Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг - РИА Новости, 14.03.2023
Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг
Представители правительства Молдавии отказались во вторник выйти к пикетчикам в Кишиневе, организаторы акции оппозиции заявили, что продолжат протесты в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:39
2023-03-14T19:39
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
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КИШИНЕВ, 14 мар – РИА Новости. Представители правительства Молдавии отказались во вторник выйти к пикетчикам в Кишиневе, организаторы акции оппозиции заявили, что продолжат протесты в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" пикетировали здание правительства Молдавии, призывая премьер-министра Дорина Речана выйти на переговоры. Как заявили организаторы протеста, акция прошла в рамках "Движения для народа". "Мы ждали, что к нам выйдет премьер Речан. Видим, что у него нет времени на нас. Мы сформировали группу переговорщиков, готовы были лично пройти к членам правительства, чтобы еще раз изложить свои требования. К сожалению, полиция получила указания не пропускать нас. Штурмовать дом правительства не станем, у нас мирная акция. Мы массово выйдем в четверг, мы призываем власти страны прислушаться к позиции народа, призываем выполнить требования, призываем не нарушать наши права", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. В воскресенье на митинге протестующие выдвинули правительству ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230314/moldaviya-1857754472.html
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер
Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг

Манифестанты в Кишиневе не дождались премьера и заявили о продолжении протестов в 16 марта

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии "Шор" в Кишеневе
Участники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии Шор в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии "Шор" в Кишеневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 мар – РИА Новости. Представители правительства Молдавии отказались во вторник выйти к пикетчикам в Кишиневе, организаторы акции оппозиции заявили, что продолжат протесты в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" пикетировали здание правительства Молдавии, призывая премьер-министра Дорина Речана выйти на переговоры. Как заявили организаторы протеста, акция прошла в рамках "Движения для народа".
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"Мы ждали, что к нам выйдет премьер Речан. Видим, что у него нет времени на нас. Мы сформировали группу переговорщиков, готовы были лично пройти к членам правительства, чтобы еще раз изложить свои требования. К сожалению, полиция получила указания не пропускать нас. Штурмовать дом правительства не станем, у нас мирная акция. Мы массово выйдем в четверг, мы призываем власти страны прислушаться к позиции народа, призываем выполнить требования, призываем не нарушать наши права", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
В воскресенье на митинге протестующие выдвинули правительству ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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В миреМолдавияКишиневМарина Таубер
 
 
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