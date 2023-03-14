https://ria.ru/20230314/protesty-1857876689.html

Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг

Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг - РИА Новости, 14.03.2023

Манифестанты в Кишиневе заявили о продолжении протестов в четверг

Представители правительства Молдавии отказались во вторник выйти к пикетчикам в Кишиневе, организаторы акции оппозиции заявили, что продолжат протесты в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:39

2023-03-14T19:39

2023-03-14T19:39

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

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КИШИНЕВ, 14 мар – РИА Новости. Представители правительства Молдавии отказались во вторник выйти к пикетчикам в Кишиневе, организаторы акции оппозиции заявили, что продолжат протесты в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" пикетировали здание правительства Молдавии, призывая премьер-министра Дорина Речана выйти на переговоры. Как заявили организаторы протеста, акция прошла в рамках "Движения для народа". "Мы ждали, что к нам выйдет премьер Речан. Видим, что у него нет времени на нас. Мы сформировали группу переговорщиков, готовы были лично пройти к членам правительства, чтобы еще раз изложить свои требования. К сожалению, полиция получила указания не пропускать нас. Штурмовать дом правительства не станем, у нас мирная акция. Мы массово выйдем в четверг, мы призываем власти страны прислушаться к позиции народа, призываем выполнить требования, призываем не нарушать наши права", - заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. В воскресенье на митинге протестующие выдвинули правительству ультиматум решить за 24 часа вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230314/moldaviya-1857754472.html

https://ria.ru/20230313/zhkkh-1857479740.html

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кишинев

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер