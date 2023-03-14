https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857806670.html

В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта

В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 14.03.2023

В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта

Бюро по реинтеграции Молдавии просит власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:45

2023-03-14T15:45

2023-03-14T15:59

кишинев

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии просит власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте, сообщила во вторник пресс-служба ведомства."Кишинев попросит Тирасполь предоставить подробную информацию об инциденте и передать задержанных лиц под ответственность национальных правоохранительных органов для проведения следственных действий в соответствии с положениями действующего законодательства", - сообщили журналистам в Бюро по реинтеграции.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.

https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857759510.html

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кишинев, в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика