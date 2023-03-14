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В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 14.03.2023
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15:45 14.03.2023 (обновлено: 15:59 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857806670.html
В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта
В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта - РИА Новости, 14.03.2023
В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта
Бюро по реинтеграции Молдавии просит власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:45
2023-03-14T15:59
кишинев
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии просит власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте, сообщила во вторник пресс-служба ведомства."Кишинев попросит Тирасполь предоставить подробную информацию об инциденте и передать задержанных лиц под ответственность национальных правоохранительных органов для проведения следственных действий в соответствии с положениями действующего законодательства", - сообщили журналистам в Бюро по реинтеграции.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.
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кишинев
молдавия
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кишинев, в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
Кишинев, В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта

Бюро по реинтеграции Молдавии попросило ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта

© СК ПМР/МГБ ПМРКадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
© СК ПМР/МГБ ПМР
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии просит власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Кишинев попросит Тирасполь предоставить подробную информацию об инциденте и передать задержанных лиц под ответственность национальных правоохранительных органов для проведения следственных действий в соответствии с положениями действующего законодательства", - сообщили журналистам в Бюро по реинтеграции.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.
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