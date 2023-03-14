В Кишиневе попросили ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта
Бюро по реинтеграции Молдавии попросило ПМР передать подозреваемых в подготовке теракта
© СК ПМР/МГБ ПМРКадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
© СК ПМР/МГБ ПМР
Кадр из фильма-расследования СК Приднестровья о теракте, который готовили в ПМР спецслужбы Украины
КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Бюро по реинтеграции Молдавии просит власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики передать Кишиневу подозреваемых в подготовке теракта в Тирасполе и предоставить подробную информацию об инциденте, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Кишинев попросит Тирасполь предоставить подробную информацию об инциденте и передать задержанных лиц под ответственность национальных правоохранительных органов для проведения следственных действий в соответствии с положениями действующего законодательства", - сообщили журналистам в Бюро по реинтеграции.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершение теракта предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщает, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили 8 килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.