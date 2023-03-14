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Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
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22:20 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/potoki-1857899812.html
Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин
Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин
Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:20
2023-03-14T22:20
россия
дания
сша
владимир путин
джо байден
генеральная прокуратура рф
павел зарубин
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше - сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования... Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать и когда сочтут возможным дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", - сказал Путин в интервью журналисту "Россия 24" Павлу Зарубину. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230314/potoki-1857891213.html
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россия, дания, сша, владимир путин, джо байден, генеральная прокуратура рф, павел зарубин, северный поток — 2, газпром, северный поток, авария на "северных потоках"
Россия, Дания, США, Владимир Путин, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Павел Зарубин, Северный поток — 2, Газпром, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин

Путин: Россия предлагала датским властям провести обследование ниток "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше - сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования... Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать и когда сочтут возможным дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", - сказал Путин в интервью журналисту "Россия 24" Павлу Зарубину.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США
Вчера, 21:16
Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин назвал помеху для расследования теракта на "Северных потоках"
Вчера, 20:29
 
РоссияДанияСШАВладимир ПутинДжо БайденГенеральная прокуратура РФПавел ЗарубинСеверный поток — 2ГазпромСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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