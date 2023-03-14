https://ria.ru/20230314/potoki-1857899812.html

Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин

Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Россия предлагала Дании обследовать нитки "Северных потоков", заявил Путин

Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:20

2023-03-14T22:20

2023-03-14T22:20

россия

дания

сша

владимир путин

джо байден

генеральная прокуратура рф

павел зарубин

северный поток — 2

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток "Северных потоков", но получила неопределенный ответ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше - сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования... Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать и когда сочтут возможным дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен", - сказал Путин в интервью журналисту "Россия 24" Павлу Зарубину. Газета New York Times сообщила ранее о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу, трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений. В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230314/potoki-1857891213.html

https://ria.ru/20230314/putin-1857885552.html

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дания

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дания, сша, владимир путин, джо байден, генеральная прокуратура рф, павел зарубин, северный поток — 2, газпром, северный поток, авария на "северных потоках"