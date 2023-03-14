https://ria.ru/20230314/potoki-1857891213.html

Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США

Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США - РИА Новости, 14.03.2023

Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США

США теоретически заинтересованы в таких инцидентах как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ, сказал Путин в эфире канала "Россия 24" РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:16

2023-03-14T21:16

2023-03-14T22:00

экономика

европа

россия

сша

павел зарубин

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ, сказал Путин в эфире канала "Россия 24" в интервью Павлу Зарубину. "Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты конечно заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего в том числе СПГ, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский", - сказал Путин. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230314/potok-1857883445.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, россия, сша, павел зарубин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"