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Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США - РИА Новости, 14.03.2023
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21:16 14.03.2023 (обновлено: 22:00 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/potoki-1857891213.html
Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США
Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США - РИА Новости, 14.03.2023
Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США
США теоретически заинтересованы в таких инцидентах как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ, сказал Путин в эфире канала "Россия 24" РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:16
2023-03-14T22:00
экономика
европа
россия
сша
павел зарубин
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ, сказал Путин в эфире канала "Россия 24" в интервью Павлу Зарубину. "Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты конечно заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего в том числе СПГ, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский", - сказал Путин. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230314/potok-1857883445.html
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экономика, европа, россия, сша, павел зарубин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Экономика, Европа, Россия, США, Павел Зарубин, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Путин объяснил, почему подрыв "Северных потоков" может быть интересен США

Путин объяснил, почему США теоретически заинтересованы во взрывах на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ, сказал Путин в эфире канала "Россия 24" в интервью Павлу Зарубину.
"Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты конечно заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего в том числе СПГ, даже если он намного, на 25-30% дороже, чем российский", - сказал Путин.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее
Вчера, 20:11
 
ЭкономикаЕвропаРоссияСШАПавел ЗарубинГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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