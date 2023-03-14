https://ria.ru/20230314/potok-1857883445.html

Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее

Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее - РИА Новости, 14.03.2023

Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее

Будущее у "Северного потока" есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:11

2023-03-14T20:11

2023-03-14T20:34

владимир путин

экономика

россия

павел зарубин

северный поток

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Будущее у "Северного потока" есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса, заявил президент РФ Владимир Путин."В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".На вопрос журналиста Павла Зарубина есть ли будущее у этого проекта, президент ответил утвердительно."Да, конечно. Я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, он есть. Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут, они все делают", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

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владимир путин, экономика, россия, павел зарубин, северный поток