https://ria.ru/20230314/potok-1857883445.html
Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее
Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее
Будущее у "Северного потока" есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:11
2023-03-14T20:11
2023-03-14T20:34
владимир путин
экономика
россия
павел зарубин
северный поток
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Будущее у "Северного потока" есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса, заявил президент РФ Владимир Путин."В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".На вопрос журналиста Павла Зарубина есть ли будущее у этого проекта, президент ответил утвердительно."Да, конечно. Я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, он есть. Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут, они все делают", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия, павел зарубин, северный поток
Владимир Путин, Экономика, Россия, Павел Зарубин, Северный поток
Путин заявил, что у "Северного потока" есть будущее
Путин: у "Северного потока" есть будущее, если у западных партнеров будет интерес
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Будущее у "Северного потока" есть, если у западных партнеров возродится инстинкт национального интереса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В мировой практике нет примера ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически все возможно. Это просто потребует времени, денег определенных, каких-то новых технологий", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
На вопрос журналиста Павла Зарубина
есть ли будущее у этого проекта, президент ответил утвердительно.
"Да, конечно. Я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, он есть. Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут, они все делают", - добавил Путин.
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