https://ria.ru/20230314/posol-1857905040.html
Российский посол прибыл в Госдепартамент
Российский посол прибыл в Госдепартамент - РИА Новости, 14.03.2023
Российский посол прибыл в Госдепартамент
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в госдепартамент после инцидента с упавшим в воды Черного моря американским беспилотным летательным аппаратом,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T23:42
2023-03-14T23:42
2023-03-14T23:42
россия
сша
черное море
анатолий антонов
линн трейси
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в госдепартамент после инцидента с упавшим в воды Черного моря американским беспилотным летательным аппаратом, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Российский дипломат вошел в здание дипведомства США около 16.05 по местному времени (23.05 мск). Ранее его вызов в госдепартамент анонсировало само ведомство, параллельно объявив о посещении российского МИД послом США в Москве Линн Трейси. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230314/bpla-1857901714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, черное море, анатолий антонов, линн трейси, в мире
Россия, США, Черное море, Анатолий Антонов, Линн Трейси, В мире
Российский посол прибыл в Госдепартамент
Российский посол Антонов прибыл в Госдеп после падения американского БПЛА в Черное море
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в госдепартамент после инцидента с упавшим в воды Черного моря американским беспилотным летательным аппаратом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Российский дипломат вошел в здание дипведомства США около 16.05 по местному времени (23.05 мск). Ранее его вызов в госдепартамент анонсировало само ведомство, параллельно объявив о посещении российского МИД послом США в Москве Линн Трейси
.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
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