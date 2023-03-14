https://ria.ru/20230314/posol-1857892184.html

Госдеп вызвал посла России в США

Госдеп вызвал посла России в США - РИА Новости, 14.03.2023

Госдеп вызвал посла России в США

​​Госдеп США вызывает посла РФ в связи с инцидентом со сбитым беспилотником, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:22

2023-03-14T21:22

2023-03-14T21:38

россия

государственный департамент сша

сша

в мире

анатолий антонов

линн трейси

су-27

нед прайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. ​​Госдеп США вызывает посла РФ в связи с инцидентом со сбитым беспилотником, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Ранее европейское командование США сообщило, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.Представитель госдепартамента отказался комментировать "намерения российской стороны", сообщив, что посол США в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИДа серьезное заявление" в связи с инцидентом.Он сообщил, что США поддерживают контакт как с Москвой, так и с союзниками, которым сообщают о произошедшем.

https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, государственный департамент сша, сша, в мире, анатолий антонов, линн трейси, су-27, нед прайс