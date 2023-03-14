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Госдеп вызвал посла России в США - РИА Новости, 14.03.2023
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21:22 14.03.2023 (обновлено: 21:38 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/posol-1857892184.html
Госдеп вызвал посла России в США
Госдеп вызвал посла России в США - РИА Новости, 14.03.2023
Госдеп вызвал посла России в США
​​Госдеп США вызывает посла РФ в связи с инцидентом со сбитым беспилотником, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:22
2023-03-14T21:38
россия
государственный департамент сша
сша
в мире
анатолий антонов
линн трейси
су-27
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. ​​Госдеп США вызывает посла РФ в связи с инцидентом со сбитым беспилотником, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Ранее европейское командование США сообщило, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.Представитель госдепартамента отказался комментировать "намерения российской стороны", сообщив, что посол США в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИДа серьезное заявление" в связи с инцидентом.Он сообщил, что США поддерживают контакт как с Москвой, так и с союзниками, которым сообщают о произошедшем.
https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html
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россия, государственный департамент сша, сша, в мире, анатолий антонов, линн трейси, су-27, нед прайс
Россия, Государственный департамент США, США, В мире, Анатолий Антонов, Линн Трейси, Су-27, Нед Прайс
Госдеп вызвал посла России в США

Госдеп вызвал посла России в США Антонова из-за инцидента со сбитым беспилотником

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. ​​Госдеп США вызывает посла РФ в связи с инцидентом со сбитым беспилотником, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
«
"Мы вызываем российского посла, думаю, что эта встреча на высоком уровне … состоится сегодня после обеда", - сообщил Прайс. По его словам, российскому представителю донесут "резкое неудовлетворение нашими представителями из-за непрофессионального перехвата".
Ранее европейское командование США сообщило, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.
Представитель госдепартамента отказался комментировать "намерения российской стороны", сообщив, что посол США в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИДа серьезное заявление" в связи с инцидентом.
Он сообщил, что США поддерживают контакт как с Москвой, так и с союзниками, которым сообщают о произошедшем.
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РоссияГосударственный департамент СШАСШАВ миреАнатолий АнтоновЛинн ТрейсиСу-27Нед Прайс
 
 
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