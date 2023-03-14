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Госдеп вызвал посла России в США
Госдеп вызвал посла России в США - РИА Новости, 14.03.2023
Госдеп вызвал посла России в США
Госдеп США вызывает посла РФ в связи с инцидентом со сбитым беспилотником, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:22
2023-03-14T21:22
2023-03-14T21:38
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Госдеп США вызывает посла РФ в связи с инцидентом со сбитым беспилотником, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Ранее европейское командование США сообщило, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.Представитель госдепартамента отказался комментировать "намерения российской стороны", сообщив, что посол США в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИДа серьезное заявление" в связи с инцидентом.Он сообщил, что США поддерживают контакт как с Москвой, так и с союзниками, которым сообщают о произошедшем.
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россия, государственный департамент сша, сша, в мире, анатолий антонов, линн трейси, су-27, нед прайс
Россия, Государственный департамент США, США, В мире, Анатолий Антонов, Линн Трейси, Су-27, Нед Прайс
Госдеп вызвал посла России в США
Госдеп вызвал посла России в США Антонова из-за инцидента со сбитым беспилотником