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Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем - РИА Новости, 14.03.2023
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21:24 14.03.2023 (обновлено: 21:58 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html
Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем
Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем - РИА Новости, 14.03.2023
Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем
США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским СУ-27 и американским БПЛА, заявил координатор по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:24
2023-03-14T21:58
в мире
сша
черное море
россия
джо байден
джон кирби
су-27
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским СУ-27 и американским БПЛА, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Кирби не стал говорить о том, хотела ли РФ послать некое сообщение США своими действиями. "Если они хотят послать сообщение о своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится", - заявил представитель Белого дома. Кирби подчеркнул, что американские летательные аппараты действуют над международными водами Черного моря и продолжат это делать ради нацбезопасности США. Европейское командование ВС США ранее распространило сообщение с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, БПЛА упал в международные воды. Об инциденте проинформирован президент Джо Байден.
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в мире, сша, черное море, россия, джо байден, джон кирби, су-27
В мире, США, Черное море, Россия, Джо Байден, Джон Кирби, Су-27
Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем

Белый дом: США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА

© Фото : U.S. Air Force/Bobbi ZapkaАмериканский стратегический разведывательный БПЛА
Американский стратегический разведывательный БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Американский стратегический разведывательный БПЛА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским СУ-27 и американским БПЛА, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«
"Мы летаем над этим воздушным пространством в продолжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами", - сказал Кирби журналистам.
Кирби не стал говорить о том, хотела ли РФ послать некое сообщение США своими действиями. "Если они хотят послать сообщение о своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится", - заявил представитель Белого дома.
Кирби подчеркнул, что американские летательные аппараты действуют над международными водами Черного моря и продолжат это делать ради нацбезопасности США.
Европейское командование ВС США ранее распространило сообщение с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, БПЛА упал в международные воды. Об инциденте проинформирован президент Джо Байден.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе
13 марта, 13:33
 
В миреСШАЧерное мореРоссияДжо БайденДжон КирбиСу-27
 
 
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