https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html

Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем

Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем - РИА Новости, 14.03.2023

Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем

США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским СУ-27 и американским БПЛА, заявил координатор по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:24

2023-03-14T21:24

2023-03-14T21:58

в мире

сша

черное море

россия

джо байден

джон кирби

су-27

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским СУ-27 и американским БПЛА, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Кирби не стал говорить о том, хотела ли РФ послать некое сообщение США своими действиями. "Если они хотят послать сообщение о своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится", - заявил представитель Белого дома. Кирби подчеркнул, что американские летательные аппараты действуют над международными водами Черного моря и продолжат это делать ради нацбезопасности США. Европейское командование ВС США ранее распространило сообщение с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, БПЛА упал в международные воды. Об инциденте проинформирован президент Джо Байден.

https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html

сша

черное море

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, черное море, россия, джо байден, джон кирби, су-27