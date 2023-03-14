https://ria.ru/20230314/podzhog-1857741416.html

Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор

Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор - РИА Новости, 14.03.2023

Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор

Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России, но едва не загорелся сам, сообщило МВД Медиа. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:24

2023-03-14T12:24

2023-03-14T14:03

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

происшествия

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857756768_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_936c1e4a5942944b02c25232d84ffb28.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России, но едва не загорелся сам, сообщило МВД Медиа.На опубликованных кадрах нетрезвый мужчина поджигает государственную символику под украинскую музыку."В какой-то момент пламя перекинулось под ноги нарушителя, создав к тому же угрозу возгорания его самого и домовладения", — подчеркнули в полиции.Задержанный пояснил, что ночью после распития спиртного он похитил триколор с одного из административных зданий и решил его поджечь, сняв происходящее на видео. Дома у него нашли 20 коробок с коньяком. Правоохранители устанавливает, где он их приобрел, поскольку в регионе действуют ограничения по продаже алкоголя.В отделе полиции злоумышленник раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок у всех россиян. Выяснилось, что он принимал участие в силовой операции Украины против жителей Донецкой и Луганской народных республик.Возбуждено уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса "Надругательство над государственным флагом".

https://ria.ru/20220526/flag-1790810575.html

https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины в Херсонской области, который пытался сжечь российский флаг В Херсонской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь российский флаг и едва не спалившего себя и огород. Как пояснил задержанный, ночью он в пьяном виде похитил триколор с одного из административных зданий, а затем решил его поджечь и снять на видео. Дома у него нашли 20 коробок с коньяком. В отделении мужчина раскаялся и попросил прощения у всех россиян. 2023-03-14T12:24 true PT1M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, херсонская область , происшествия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)