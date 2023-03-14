https://ria.ru/20230314/podzhog-1857741416.html
Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор
Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор - РИА Новости, 14.03.2023
Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор
Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России, но едва не загорелся сам, сообщило МВД Медиа. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:24
2023-03-14T12:24
2023-03-14T14:03
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
происшествия
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Житель Херсонской области пытался сжечь флаг России, но едва не загорелся сам, сообщило МВД Медиа.На опубликованных кадрах нетрезвый мужчина поджигает государственную символику под украинскую музыку."В какой-то момент пламя перекинулось под ноги нарушителя, создав к тому же угрозу возгорания его самого и домовладения", — подчеркнули в полиции.Задержанный пояснил, что ночью после распития спиртного он похитил триколор с одного из административных зданий и решил его поджечь, сняв происходящее на видео. Дома у него нашли 20 коробок с коньяком. Правоохранители устанавливает, где он их приобрел, поскольку в регионе действуют ограничения по продаже алкоголя.В отделе полиции злоумышленник раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок у всех россиян. Выяснилось, что он принимал участие в силовой операции Украины против жителей Донецкой и Луганской народных республик.Возбуждено уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса "Надругательство над государственным флагом".
https://ria.ru/20220526/flag-1790810575.html
https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html
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Задержание мужчины в Херсонской области, который пытался сжечь российский флаг
В Херсонской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь российский флаг и едва не спалившего себя и огород. Как пояснил задержанный, ночью он в пьяном виде похитил триколор с одного из административных зданий, а затем решил его поджечь и снять на видео. Дома у него нашли 20 коробок с коньяком. В отделении мужчина раскаялся и попросил прощения у всех россиян.
2023-03-14T12:24
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , происшествия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Происшествия, Украина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пьяный житель Херсонской области едва не загорелся, пытаясь сжечь триколор
Под Херсоном задержали мужчину, который пытался сжечь триколор и чуть не загорелся сам