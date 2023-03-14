https://ria.ru/20230314/pobeda-1857820698.html

Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы

Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы - РИА Новости, 14.03.2023

Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы

Необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и будет победа в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:22

2023-03-14T16:22

2023-03-14T18:11

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

улан-удэ

ситуация в днр и лнр

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и будет победа в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы приблизить и мир, и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть, и только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдет то, к чему стремимся", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

https://ria.ru/20221103/obschestvo-1828926418.html

россия

улан-удэ

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"Произойдет то, к чему мы стремимся": Путин о важности консолидации общества для победы "Произойдет то, к чему мы стремимся": Путин о важности консолидации общества для победы 2023-03-14T16:22 true PT0M31S

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, улан-удэ, ситуация в днр и лнр