https://ria.ru/20230314/pobeda-1857820698.html
Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы
Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы - РИА Новости, 14.03.2023
Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы
Необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и будет победа в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:22
2023-03-14T16:22
2023-03-14T18:11
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
улан-удэ
ситуация в днр и лнр
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и будет победа в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы приблизить и мир, и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть, и только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае без всякого сомнения произойдет то, к чему стремимся", - сказал Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.
https://ria.ru/20221103/obschestvo-1828926418.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Произойдет то, к чему мы стремимся": Путин о важности консолидации общества для победы
"Произойдет то, к чему мы стремимся": Путин о важности консолидации общества для победы
2023-03-14T16:22
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, улан-удэ, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Улан-Удэ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин призвал общество проявить консолидацию и собранность для победы
Путин считает, что для победы в спецоперации надо проявить консолидацию и собранность