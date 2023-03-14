https://ria.ru/20230314/pitstseriya-1857694807.html

СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно

СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно

Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John`s может продолжить работу отдельно от американского холдинга, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:09

2023-03-14T09:09

2023-03-14T10:03

экономика

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John`s может продолжить работу отдельно от американского холдинга, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов, знакомых с ситуацией. "Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса. <...> Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд", — говорится в публикации.На российском сайте уже поменялся логотип бренда — теперь это "Папа Джонс". Кроме того, оператором доменных имен сети с конца 2022 года вместо структуры кипрской PJ Western ООО "4 Папас" стало московское ООО "Комо". Позже "4 Папас" зарегистрировала несколько новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что эксперты связывали с возможной сменой названия. По словам другого источника газеты, с конца прошлого года владелец мастер-франшизы не смогли согласовать стратегию развитию российского бизнеса в новых условиях. Скорее всего, предполагает собеседник издания, продавать активы не будут. Управление же останется за действующей командой.Papa John`s — третья сеть пиццерий в мире с 5,5 тысячами заведений. В России работает 198 точек. В марте 2022 года сеть Papa John's International приостановила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку в России, а также взаимодействие с российским рынком, где все рестораны принадлежат независимым франчайзи и главному франчайзи, который контролирует операции и поставляет все материалы и ингредиенты для ресторанов.

https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия