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СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно - РИА Новости, 14.03.2023
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09:09 14.03.2023 (обновлено: 10:03 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/pitstseriya-1857694807.html
СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно
СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно
Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John`s может продолжить работу отдельно от американского холдинга, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:09
2023-03-14T10:03
экономика
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John`s может продолжить работу отдельно от американского холдинга, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов, знакомых с ситуацией. "Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса. &lt;...&gt; Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд", — говорится в публикации.На российском сайте уже поменялся логотип бренда — теперь это "Папа Джонс". Кроме того, оператором доменных имен сети с конца 2022 года вместо структуры кипрской PJ Western ООО "4 Папас" стало московское ООО "Комо". Позже "4 Папас" зарегистрировала несколько новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что эксперты связывали с возможной сменой названия. По словам другого источника газеты, с конца прошлого года владелец мастер-франшизы не смогли согласовать стратегию развитию российского бизнеса в новых условиях. Скорее всего, предполагает собеседник издания, продавать активы не будут. Управление же останется за действующей командой.Papa John`s — третья сеть пиццерий в мире с 5,5 тысячами заведений. В России работает 198 точек. В марте 2022 года сеть Papa John's International приостановила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку в России, а также взаимодействие с российским рынком, где все рестораны принадлежат независимым франчайзи и главному франчайзи, который контролирует операции и поставляет все материалы и ингредиенты для ресторанов.
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экономика, россия
Экономика, Россия
СМИ: пиццерии Papa John`s могут продолжить работу в России самостоятельно

"Ъ": Papa John`s может продолжить работу в России, отделившись от американского холдинга

© AP Photo / Matt RourkeВывеска пиццерии Papa John's
Вывеска пиццерии Papa John's - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Вывеска пиццерии Papa John's . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский владелец франшизы сети пиццерий Papa John`s может продолжить работу отдельно от американского холдинга, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов, знакомых с ситуацией.
"Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса. <...> Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд", — говорится в публикации.
На российском сайте уже поменялся логотип бренда — теперь это "Папа Джонс". Кроме того, оператором доменных имен сети с конца 2022 года вместо структуры кипрской PJ Western ООО "4 Папас" стало московское ООО "Комо". Позже "4 Папас" зарегистрировала несколько новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что эксперты связывали с возможной сменой названия.
По словам другого источника газеты, с конца прошлого года владелец мастер-франшизы не смогли согласовать стратегию развитию российского бизнеса в новых условиях. Скорее всего, предполагает собеседник издания, продавать активы не будут. Управление же останется за действующей командой.
Papa John`s — третья сеть пиццерий в мире с 5,5 тысячами заведений. В России работает 198 точек. В марте 2022 года сеть Papa John's International приостановила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку в России, а также взаимодействие с российским рынком, где все рестораны принадлежат независимым франчайзи и главному франчайзи, который контролирует операции и поставляет все материалы и ингредиенты для ресторанов.
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