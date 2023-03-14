https://ria.ru/20230314/peterburg-1857860810.html

Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц

Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц - РИА Новости, 14.03.2023

Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:18

2023-03-14T18:18

2023-03-14T18:18

общество

жкх

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега. "В течение суток температура воздуха будет сохраняться +4…+6 градуса… Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают", - рассказал он в своем Telegram-канале. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге почти 8 градусов тепла, скорость юго-западного ветра достигает 10 метров в секунду. Как сообщало во вторник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", из-за таяния снега в городе дежурят 73 бригады специалистов. При этом система водоотведения технически исправна и готова в полном объеме принять талую воду. Как отмечал корреспондент РИА Новости, в городе во вторник наблюдаются лужи, пешеходам на некоторых перекрестках сложно перейти дорогу из-за скопления воды.

https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

общество, жкх, санкт-петербург, александр колесов