Рейтинг@Mail.ru
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/peterburg-1857860810.html
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц - РИА Новости, 14.03.2023
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:18
2023-03-14T18:18
общество
жкх
санкт-петербург
александр колесов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768107976_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_d4512cff3361edb6b25f38f59d567ec1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега. "В течение суток температура воздуха будет сохраняться +4…+6 градуса… Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают", - рассказал он в своем Telegram-канале. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге почти 8 градусов тепла, скорость юго-западного ветра достигает 10 метров в секунду. Как сообщало во вторник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", из-за таяния снега в городе дежурят 73 бригады специалистов. При этом система водоотведения технически исправна и готова в полном объеме принять талую воду. Как отмечал корреспондент РИА Новости, в городе во вторник наблюдаются лужи, пешеходам на некоторых перекрестках сложно перейти дорогу из-за скопления воды.
https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768107976_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_c381ca81ec23863d6909ded32042011e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, санкт-петербург, александр колесов
Общество, ЖКХ, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц

Главный синоптик Петербурга Колесов счел неудобным писать о состоянии городских улиц

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега.
"В течение суток температура воздуха будет сохраняться +4…+6 градуса… Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают", - рассказал он в своем Telegram-канале.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге почти 8 градусов тепла, скорость юго-западного ветра достигает 10 метров в секунду.
Как сообщало во вторник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", из-за таяния снега в городе дежурят 73 бригады специалистов. При этом система водоотведения технически исправна и готова в полном объеме принять талую воду.
Как отмечал корреспондент РИА Новости, в городе во вторник наблюдаются лужи, пешеходам на некоторых перекрестках сложно перейти дорогу из-за скопления воды.
Пешеходу идут по дороге после сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега
13 марта, 09:46
 
ОбществоЖКХСанкт-ПетербургАлександр Колесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала