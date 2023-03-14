https://ria.ru/20230314/peterburg-1857860810.html
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц - РИА Новости, 14.03.2023
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:18
2023-03-14T18:18
2023-03-14T18:18
общество
жкх
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега. "В течение суток температура воздуха будет сохраняться +4…+6 градуса… Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают", - рассказал он в своем Telegram-канале. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге почти 8 градусов тепла, скорость юго-западного ветра достигает 10 метров в секунду. Как сообщало во вторник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", из-за таяния снега в городе дежурят 73 бригады специалистов. При этом система водоотведения технически исправна и готова в полном объеме принять талую воду. Как отмечал корреспондент РИА Новости, в городе во вторник наблюдаются лужи, пешеходам на некоторых перекрестках сложно перейти дорогу из-за скопления воды.
https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, санкт-петербург, александр колесов
Общество, ЖКХ, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга счел неудобным писать о состоянии улиц
Главный синоптик Петербурга Колесов счел неудобным писать о состоянии городских улиц
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов счел неудобным
писать о состоянии городских дорог и пешеходных переходов из-за интенсивного таяния снега.
"В течение суток температура воздуха будет сохраняться +4…+6 градуса… Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают", - рассказал он в своем Telegram-канале.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге почти 8 градусов тепла, скорость юго-западного ветра достигает 10 метров в секунду.
Как сообщало во вторник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", из-за таяния снега в городе дежурят 73 бригады специалистов. При этом система водоотведения технически исправна и готова в полном объеме принять талую воду.
Как отмечал корреспондент РИА Новости, в городе во вторник наблюдаются лужи, пешеходам на некоторых перекрестках сложно перейти дорогу из-за скопления воды.
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега